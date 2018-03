Corbyn destituye a un alto cargo que defiende un segundo referéndum del "brexit"

Londres (EuroEFE).- El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, destituyó a su hasta ahora portavoz para Irlanda del Norte, Owen Smith, después de que haya defendido celebrar un segundo referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Smith, diputado laborista desde 2010, sostuvo en un artículo publicado el viernes 23/3/2018 por el diario "The Guardian" que la permanencia en el mercado único y la unión aduanera comunitaria es el único modo de evitar "la más dura de las fronteras" entre la República de Irlanda y la región británica de Irlanda del Norte.



Ante los retos que presenta el "brexit" en Irlanda, el laborista apostó por convocar una nueva consulta una vez que Londres y Bruselas hayan acordado los términos del "brexit", a fin de que los británicos decidan si aceptan esas condiciones.



"Acabo de ser despedido por Jeremy Corbyn debido a mis puntos de vista, que he sostenido durante mucho tiempo, sobre el daño que hará el 'brexit' al acuerdo de Viernes Santo y a la economía de todo el Reino Unido", escribió en Twitter Smith, que perdió en 2016 las primarias laboristas frente al actual líder del partido.



Corbyn anunció por su parte que el puesto de Smith lo ocupará Tony Lloyd, hasta ahora responsable laborista de Vivienda y secretario de Estado de Exteriores entre 1997 y 1999, en el Gobierno del entonces primer ministro Tony Blair.



Lloyd "es un antiguo secretario de Estado con mucha experiencia, comprometido con asegurar que se mantiene la paz en Irlanda del Norte", afirmó Corbyn en un comunicado.



El máximo responsable político del Partido Laborista ha insistido en los últimos meses en que no respalda convocar un nuevo referéndum, después del que en junio de 2016 ganaron los partidarios de abandonar la UE con el 51,9 % de los votos.



El líder de la oposición se ha mostrado favorable a salir del mercado único y la unión aduanera comunitaria, si bien quiere negociar una nueva unión aduanera con los 27 socios comunitarios restantes que permita mantener sin controles la frontera norirlandesa.



En un discurso en el que expuso sus prioridades de cara a las negociaciones del "brexit" el pasado febrero, Corbyn afirmó que el Reino Unido "necesitará una relación a medida" con la Unión Europea.



El laborista aseguró que si su partido estuviera en el Gobierno "negociaría una nueva y sólida relación con el mercado único que incluyera acceso completo sin tarifas".

