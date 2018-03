Catorce países de la UE expulsarán a diplomáticos rusos

Bruselas (EuroEFE).- Catorce países de la Unión Europea (UE) han decidido expulsar a diplomáticos rusos en respuesta al envenenamiento de un exespía ruso y su hija en Salisbury (Reino Unido), anunció este lunes el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Rusia, mientras tanto, expresó su "energética protesta" por la decisión.

"Expresamos nuestra enérgica protesta por la decisión adoptada", señaló el ministerio, que advirtió de que Moscú "reaccionará".

"Catorce Estados miembros han decidido expulsar a diplomáticos rusos como consecuencia directa de las discusiones del Consejo la pasada semana sobre el ataque de Salisbury. No se excluyen medidas adicionales, incluidas más expulsiones, en los próximos días o semanas", dijo Tusk en Twitter.

Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks.