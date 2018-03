Tusk admite que no hubo avances concretos en la cumbre UE-Turquía

Varna (Bulgaria)/(EuroEFE).- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, reconoció que no hubo avances concretos en la reunión entre la Unión Europea (UE) y Turquía en la ciudad búlgara de Varna, aunque coincidieron en la necesidad de seguir dialogando para encauzar unas "difíciles" relaciones.

"Si preguntan por soluciones o compromisos, la respuesta es no", declaró Tusk en la rueda de prensa final el lunes (26/3/2018) junto al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; el primer ministro de Bulgaria, Boiko Borisov, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.



"He hablado de todas nuestras preocupaciones: como saben es una lista larga que incluye la situación del Estado de derecho y la libertad de prensa en Turquía, así como sus relaciones con estados miembros (de la UE) y Siria", agregó Tusk.



"El encuentro de hoy estuvo dedicado a seguir con nuestro diálogo, en una situación de dificultades y problemas objetivos", reconoció el Tusk.



Las relaciones entre la UE y Turquía pasan por momentos muy complicados desde el intento de golpe de Estado de julio de 2016 y las purgas que han llevado a la cárcel a decenas de miles de personas.



Mientras que la UE ha mostrado su preocupación por la detención de periodistas y políticos opositores, las autoridades turcas han criticado la poca solidaridad de Europa con Ankara tras el intento de golpe de Estado y la escasa ayuda que reciben en la lucha contra el terrorismo.



A este conflicto de fondo se unen diferencias sobre la exención de visados a los ciudadanos turcos así como las reclamaciones de Ankara a Bruselas porque, a su juicio, no se ha abonado el dinero que prometió por el acuerdo sobre migración.



Además, en los últimos mese se han recrudecido litigios de Turquía con Chipre y Grecia y han arreciado las críticas a Ankara por su reciente ofensiva en el cantón kurdo de Afrín, en el noroeste de Siria.



"Entendemos que Turquía necesita cuidar de forma eficaz la seguridad tras el intento de golpe y los ataques terroristas que ha sufrido, pero estamos preocupados porque algunas de las medidas aplicadas socaven los derechos fundamentales y el Estado de derecho", expuso Tusk.



Jean-Claude Juncker, por su parte, agradeció a Erdogan haber tenido un encuentro "franco y "abierto" pero pidió a Turquía que mejore las relaciones con Chipre y Grecia.



"La lucha contra el terrorismo se debe hacer de acuerdo con las leyes internacionales", agregó Juncker.



Tanto Juncker como Tusk subrayaron que la UE está "unida" en su apoyo a Chipre y sus derechos a explotar sus recursos en sus aguas.



Turquía exige que los beneficios del gas se repartan entre todos los habitantes de la isla, incluidos los turcochipriotas, y en febrero la armada turca bloqueo los trabajos de buques de exploración.

