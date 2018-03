A un año para el "brexit", May visita las cuatro regiones del Reino Unido

Londres (EuroEFE).- La primera ministra británica, Theresa May, visita este jueves las cuatro regiones del Reino Unido -Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte- con motivo de que empieza la cuenta atrás para el "brexit", la salida del país de la Unión Europea (UE), informaron este jueves fuentes oficiales.

Cuando falta un año para la salida británica de la Unión Europea (UE), May visitará este jueves una fábrica en Ayrshire, Escocia, antes de viajar a la ciudad inglesa de Newcastle, donde se reunirá con padres y niños pequeños para hablar de los futuros beneficios de la retirada británica.



May se trasladará después a Belfast, capital norirlandesa, donde almorzará con ganaderos antes de volar a Barry, sur de Gales, donde participará en una mesa redonda con empresarios.



Según fuentes oficiales, está previsto que esta tarde la primera ministra viaje a Londres para tomar el té con un grupo de ciudadanos polacos residentes en el Reino Unido.



Con motivo de este viaje, May destacará su objetivo de conseguir que el Reino Unido pueda "comercializar libremente" con otros socios europeos y con terceros países, según extractos de una declaración divulgados por la residencia oficial de Downing Street.



"Recuperando el control de nuestras leyes, nuestras fronteras y nuestro dinero y aprovechando las oportunidades que aporta el "brexit", el Reino Unido prosperará como un país fuerte y unido", dirá la jefa del Gobierno conservador.



También destacará su compromiso para mantener unido a todo el país y evitar que la frontera comunitaria se sitúe en el mar de Irlanda, que separa la isla británica de la irlandesa.



Londres y Bruselas se han comprometido a que la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda siga siendo invisible para no perjudicar el proceso de paz norirlandés, lo que ha creado problemas sobre dónde se situará la barrera comunitaria.



"Como primera ministra, tengo la absoluta responsabilidad de proteger la integridad del Reino Unido en su conjunto. Esto significa asegurar que no haya una nueva frontera creada dentro del mercado interno (británico)", añadirá.



A las 23.00 GMT del 29 de marzo de 2019, la bandera británica será retirada de los edificios comunitarios, casi tres años después de que los británicos votasen en un referéndum celebrado el 23 de junio de 2016 a favor de salir del bloque europeo.