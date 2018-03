Di Maio subraya los puntos comunes con izquierda y derecha para formar gobierno en Italia

Roma (EuroEFE).- El líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S) de Italia, Luigi di Maio, aseguró que ha encontrado convergencias con la izquierda y la derecha para formar Gobierno durante una serie de encuentros con algunos partidos políticos.

Este partido, el más votado en solitario pero sin mayoría en las elecciones del pasado 4 de marzo, ha mantenido unos encuentros con el resto de partidos antes de que el jefe del Estado, Sergio Mattarella, inicie la ronda de consultas el miércoles para formar un Ejecutivo.



El objetivo de Di Maio es saber antes de acudir ante Mattarella si existen "convergencias" con otras formaciones sobre "los temas importantes" para el país y, en un vídeo de Facebook, reconoció que "existen, tanto con la derecha como con la izquierda".



"Nos lo esperábamos porque las ideas que defendemos son de sentido común y sin etiquetas ideológicas", afirmó, para lamentar después que la única formación que no ha participado en la reunión es el Partido Demócrata, que ha gobernado los últimos cinco años.



Di Maio busca acercar posturas con otros partidos pues en las elecciones ningún partido obtuvo mayoría para gobernar por sí solo por lo que se requerirán pactos que ya surgieron durante la elección de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados.



El M5S logró el apoyo de la coalición de derechas para nombrar a su candidato, Roberto Fico, presidente de la Cámara Baja y la derecha a su vez fue apoyada por el M5S para situar al frente de la Cámara Alta a Elisabetta Casellati, de "Forza Italia".



La ronda de consultas con la que Mattarella deberá indicar a un candidato que obtenga la confianza del Parlamento iniciará el miércoles y tanto el M5S, partido más votado en solitario, como la derecha, lista más votada en su conjunto, reclaman el encargo.



Todo indica que el principal escollo para un acuerdo entre el M5S y la derecha tiene que ver con el liderazgo pues Di Maio quiere ser primer ministro al representar el partido más votado, una aspiración frenada por el líder de la xenófoba Liga Norte, Matteo Salvini, que capitanea la coalición de derechas, la más votada en su conjunto.



En el vídeo Di Maio aseguró que, sobre esta cuestión, "hablan los números" pues él ha sido el más votado, con casi once millones de papeletas, casi el doble del segundo (el exsecretario del PD Matteo Renzi con alrededor de 6 millones de votos) por lo que su objetivo es "garantizar que la voluntad popular ser respetada".



Salvini ha asegurado en declaraciones recogidas por los medios que su objetivo es llegar al Gobierno y, aunque está dispuesto a dialogar sobre pactos, avanzó que la derecha no será "subalterna a nadie pues es la coalición más votada por los italianos".

