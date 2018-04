Puigdemont recibe visitas de allegados mientras la Justicia analiza su caso

Neumünster (Alemania) (EuroEFE).- El expresidente de la Generalitat catalana Carlos Puigdemont recibió el respaldo de su entorno en la cárcel de Neumünster, en el norte de Alemania, mientras la justicia del país examina su extradición a España por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos.

El vicepresidente primero del Parlamento catalán, Josep Costa, la esposa del líder independentista, Marcela Topor, y el eurodiputado Ivo Vajgl, exministro de Exteriores esloveno, visitaron durante casi seis horas, en total, al expresidente, el día después de que la Fiscalía decidiera tramitar su entrega a España.

La reunión con Costa era la primera de rango político después de que la cámara catalana aceptara la delegación de voto de Puigdemont para una eventual investidura; en ella, según explicó el diputado de JxCat, el expresidente le transmitió su confianza en la justicia alemana.

Según indicó Costa al término de su visita, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, el "Land" donde fue detenido el 25 de marzo y a la que corresponde decidir sobre su extradición, entenderá que en España "se le quiere enjuiciar por una causa política".

He pogut estar més de 2 hores amb el president @KRLS. Estic impressionat pel seu coratge, fortalesa i ganes de continuat lluitant pels nostres drets com a poble. Demana no defallir, agraeix totes les mostres de suport i envia el seu escalf als altres presos i els seus familiars. pic.twitter.com/6QfZKTa5EP