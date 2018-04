Desacuerdo en Londres sobre el caso Skripal

Londres (EuroEFE).- El líder del Partido Laborista británico, Jeremmy Corbyn, cree que el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, "exagera" al acusar directamente a Rusia de ser responsable del envenenamiento del exespía Serguéi Skripal y su hija.

Corbyn recordó este miércoles, en un acto de campaña celebrado en Watford (noroeste de Londres), que Johnson se basó supuestamente en la información que le había proporcionado el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa de Porton Down, que identificó la sustancia como "Novichok".

El ministro aseguró en una entrevista el pasado 20 de marzo en una televisión alemana: "Los de Porton Down fueron absolutamente categóricos. Les pregunté ¿estáis seguros? -de que el veneno provenía de Rusia- Y contestaron, no hay duda".

Sin embargo, el consejero delegado de ese centro militar, Gary Aitkenhead, señaló ayer que ellos no habían "verificado" la procedencia de la toxina.

"Identificamos que era de la familia de 'Novichok' y que es de tipo militar, pero nuestro trabajo no es decir dónde se fabricó realmente", sostuvo.

Ante ello, el líder la oposición británica opinó hoy que "o bien el ministro de Exteriores tiene información que no comparte con Porton Down o bien exageró en sus declaraciones".

"Necesitamos llegar a la fuente de esto para evitar que vuelva a suceder", agregó Corbyn.

Johnson contestó hoy en la red social Twitter a su adversario político, al que afeó "elegir ponerse al lado de la maquinaria de propaganda rusa" en lugar de posicionarse con el Gobierno británico y con "otros veintiocho países que están tan convencidos que han expulsado a diplomáticos rusos".

28 other countries have been so convinced by UK case they have expelled Russians. In contrast, Jeremy Corbyn chooses to side with the Russian spin machine.