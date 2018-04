La CE proporcionará financiación a 18 proyectos de investigación españoles

Bruselas (EuroEFE).- El Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) anunció este viernes la concesión de 653 millones de euros a través de su Beca Avanzada a 269 proyectos de investigación en veinte Estados miembros de la Unión Europea (UE), 18 de los cuales tendrán lugar en instituciones españolas.

Cada uno de los proyectos, que han sido seleccionados de entre 2.167 solicitantes, recibirá alrededor de 2,5 millones de euros a lo largo de cinco años, aunque esta cantidad se podría ampliar hasta los 3,5 millones en caso de que fuera necesario el desplazamiento a otro continente o la compra de nuevo material.

"Este programa de financiación ha apoyado a los líderes de la investigación de Europa desde siempre y ha demostrado cómo los fondos comunitarios pueden ampliar los horizontes del conocimiento y apoyar proyectos punteros o de alto riesgo", afirmó a través de un comunicado el comisario europeo de Investigación, Carlos Moedas.

El ERC destacó en su comunicado la relevancia de dos investigaciones españolas, una de ellas sobre la correlación entre las dietas altas en grasas saturadas y la expansión de la metástasis y otra sobre los efectos negativos de la polución sobre el desarrollo cerebral de los bebés.

From babies' brains to bacterial warfare: ERC invests €650 million in ground-breaking research https://t.co/bfQf9hv5UK

#EUfunded #ERCAdG @EUScienceInnov @moedas pic.twitter.com/mad9N4DxVb