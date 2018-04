Facebook confirma la filtración de datos de 2,7 millones de europeos

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) aseguró este viernes que Facebook le ha confirmado la filtración de datos de 2,7 millones de ciudadanos de la Unión Europea (UE) a Cambridge Analytica y que el consejero delegado de la empresa, Mark Zuckerberg, llamará "a principios de la próxima semana" a la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, para tratar este asunto.

"Facebook también explicó qué medidas ha tomado para reaccionar ante esta situación", aseguró en una rueda de prensa el portavoz de Justicia de la CE, Christian Wigand, quien confirmó que la empresa tecnológica respondió el jueves por la tarde a la carta enviada por Jourová la semana pasada.

El portavoz señaló que el contenido de la misiva "todavía está siendo analizado", aunque "está claro que será necesario seguir discutiendo sobre las medidas a tomar" en el marco del nuevo Reglamento General de la Protección de Datos (RGPD) comunitario, que comenzará a aplicarse el próximo 25 de mayo.

La comisaria de Justicia se reunió este jueves con representantes de la Oficina del Comisionado de Información (ICO) británica y con la responsable del Grupo de trabajo del artículo 29 (relativo a la Protección de Datos), Andrea Jelinek.

It seems that with #Facebook things got a bit out of hand, now the situation needs to be handled. I do not want to see people being manipulated in a direction which is unknown to them, by unknown people who pay for it.