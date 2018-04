Berlín no cree que el caso Puigdemont empañe las relaciones con Madrid

Berlín (EuroEFE).- El Gobierno alemán ha asegurado que el caso del expresidente autonómico catalán Carles Puigdemont está exclusivamente en manos de la Justicia y estimó que la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein de descartar la extradición por rebelión no afecta a las relaciones con España.

Mientras tanto, desde la oposición el partido de La Izquierda calificó la resolución judicial de triunfo del estado de derecho y de "bofetada" a los Gobiernos de Angela Merkel y Mariano Rajoy.



"No hay nada nuevo que se pueda decir sobre el tema, se trata de un caso que está en manos de la Justicia y que no afecta a las relaciones entre los dos Gobiernos", dijo en rueda de prensa el viernes 6/4/2018 la viceportavoz del Ejecutivo alemán, Ulrike Demmer.



El portavoz de Exteriores, Rainer Breul, por parte, señaló que se trata de un caso de cooperación entre los órganos de Justicia de los dos países y en el que los dos Gobiernos están el margen.



"No veo que el caso represente una carga, los tribunales confían los unos en los otros y cooperan entre sí y eso es algo que no tiene que ser flanqueado por contactos políticos", añadió.



Demmer insistió en que el Gobierno de Angela Merkel sigue convencido de que el conflicto catalán debe resolverse de acuerdo con la Constitución y las leyes españolas.



Breul confió en que los diputados del Parlamento de Cataluña sean capaces de designar pronto un nuevo Gobierno autonómico dentro de la Constitución que pueda encontrar una solución al conflicto junto al Ejecutivo español.



De parte del Ministerio de Justicia, el portavoz Maximilian Kall rechazó la necesidad de una reforma de la orden europea de detención y entrega que elimine el principio de doble incriminación para que haya un mayor automatismo.



La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, que decretó ayer la libertad bajo fianza de Puigdemont, consideró que la extradición por el delito de rebelión era inadmisible porque no se cumple el requisito de la violencia que exige la ley alemana y decidió estudiar la entrega sólo por malversación de fondos públicos.



"La herramienta de la orden de detención europea ha funcionado, es derecho europeo, sólo se podría cambiar en el ámbito de las instituciones europeas y no hay motivo para tratar de cambiarla", manifestó Kall.

Un revés para la justicia española, según los medios

Desde la oposición, el portavoz de política europea del grupo parlamentario de La Izquierda, Andrej Hunko, que el pasado fin de semana participó en una marcha en Berlín para pedir la libertad de Puigdemont, calificó la decisión del tribunal como "una bofetada" a los Gobiernos de Merkel y de Rajoy.



"La decisión de la Audiencia Territorial es un triunfo del estado de Derecho y una bofetada para Madrid y Berlín", manifestó en un comunicado el diputado, cuya formación es la única que se manifestó en contra de la extradición cuando Puigdemont fue detenido en Alemania, el pasado 25 de marzo.



"El que la persecución de políticos catalanes por parte de Madrid se esté haciendo con el cargo predemocrático de rebelión es algo que ha quedado ahora constatado judicialmente", aseguró.



Los principales medios alemanes, por su parte, interpretaron la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein como un revés para la justicia española.



La edición digital del semanario "Der Spiegel" recurrió a una terminología habitual del periodismo deportivo y abrió su portada con un artículo titulado "Schleswig derrota a España", en el que señaló que los jueces alemanes han "desbaratado" la argumentación de sus colegas españoles de que Puigdemont promovió por la fuerza la independencia de Cataluña.



El diario "Frankfuerte Allegemeine Zeitung", por su parte, consideró que Puigdemont ha ganado una etapa con la Audiencia Territorial alemana.



En su artículo principal de opinión, el diario "Süddeutsche Zeitung" afirmó que "los jueces ponen en aprietos a la política alemana", al señalar que el Gobierno de Merkel se ha "escondido" detrás de la justicia, y estimó que "si las cosas van bien, si las cosas van muy bien, el veredicto de los jueces alemanes es el comienzo de una solución política" para el conflicto catalán.