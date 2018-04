Los socialistas franceses se dan una nueva oportunidad

París (EuroEFE).- Abocados a la marginalidad tras su fracaso en las presidenciales y legislativas de mayo y junio de 2017, los socialistas franceses escenificaron un paso de página en el que su nuevo líder, el moderado Olivier Faure, prometió trabajar en favor de la reunificación de la izquierda.

El cierre del 78º congreso de esa formación, celebrado en Aubervillier, en las afueras de París, el domingo 8/4/2018, quiso dejar claro que el partido todavía no ha dicho su última palabra.



"Las grandes ideas no mueren nunca. Tengamos confianza en nosotros, estemos orgullosos, no de nosotros mismos, sino de nuestra historia y de lo que somos", declaró Faure en su primer discurso oficial como primer secretario.



Llegado al puesto tras la votación interna del 15 y 29 de marzo, en la que se quedó sin contrincante en la segunda ronda después de que el exministro de Agricultura Stéphane Le Foll abandonara la contienda, el también presidente del grupo Nueva Izquierda en la Asamblea Nacional no ocultó las dificultades.



"Acabamos de experimentar uno de los periodos más espantosos de nuestra historia reciente", admitió ante la militancia.



En las presidenciales, su candidato, Benoît Hamon, quedó eliminado en la primera vuelta con el 6,3 % de los votos, una cifra históricamente baja, y en las legislativas el partido dividió prácticamente por diez su número de diputados en la Asamblea Nacional y se quedó con una treintena.



"Volveremos a estar orgullosos de pertenecer a esta gran familia de la izquierda", destacó Faure, que se unió al partido a los 17 años, y avanzó que los socialistas "han aprendido la lección del fracaso" y entendido que deben cambiar ellos mismos antes de cambiar a los demás.

Combate a favor de una Europa progresista

El renacimiento, dijo, "no es una opción, sino un compromiso", cuya hoja de ruta será presentada antes del verano y dejará en el camino en septiembre su histórica sede de la calle Solferino de París, que se vieron obligados a vender en diciembre por la caída progresiva de sus ingresos tras sucesivas derrotas en las urnas.



Faure prometió un nuevo Secretariado Nacional "coherente y solidario", "con muchas caras nuevas y una paridad efectiva", y confió en la colaboración del resto de federaciones nacionales, a las que dijo que no deben esperar que toda la iniciativa proceda de París.



El nuevo líder socialista reivindicó que los ideales que defienden siguen estando de actualidad frente a los populismos de izquierda y derecha y la política emprendida por el presidente, Emmanuel Macron, que a su juicio ha olvidado a los más modestos.



"Debemos estar cerca de los que ganan poco y pierden siempre. Debemos estar al lado de quienes sufren, que son numerosos, sean desempleados o trabajadores", añadió Faure, que sucede en el cargo a Jean-Christophe Cambadélis.



Su discurso, no obstante, excedió las fronteras nacionales para abogar también por una renovación a nivel europeo.



"Somos miembros de una familia política, la de los socialistas europeos, que incluso debilitada sigue fuerte. Es la única que puede conseguir una renovación social y democrática de la Unión Europea, con Pedro Sánchez en España, Antonio Costa en Portugal, Alexis Tsipras en Grecia y Udo Bullmann en el Parlamento Europeo", dijo.



Su combate en favor de una Europa progresista, apuntó, durará "tres años, cinco, diez", pero finalizará con éxito, y una de sus primeras etapas tendrá lugar antes del verano en Francia, con la organización de un gran encuentro de esa familia política en asociación con el Partido Socialista Europeo y su grupo en el Parlamento comunitario.



Faure, de 49 años, hijo de una enfermera vietnamita de origen chino y de un funcionario francés de raíces españolas, defendió en definitiva una izquierda capaz de aportar soluciones a la indignación de los ciudadanos, y apuntó que hoy en Aubervilliers empieza esa lucha por salir del segundo plano.

Por Marta Garde