Los euroescépticos de la UE, como una piña, aplauden el triplete electoral de Orban

Bruselas (EuroEFE).- Los líderes de los principales partidos euroescépticos y el Partido Popular Europeo (PPE), en cuyo grupo parlamentario está inscrita Fidesz, felicitaron este lunes al primer ministro de Hungría, el nacionalista Viktor Orbán, por su victoria en las elecciones generales del domingo.

"Felicitaciones a Viktor Orban por este excelente resultado", difundió a través de la red social Twitter el líder xenófobo holandés Geert Wilders, junto a una fotografía de ambos políticos.

La Oficina Nacional Electoral de Hungría confirmó este lunes, tras el escrutinio del 98 % de los votos, el triunfo del Fidesz con el 48,9 % de los sufragios, de forma que Orban ha obtenido el tercer mandato consecutivo, con más de 4 puntos porcentuales por encima del apoyo recibido en los comicios anteriores, celebrados en 2014 (44,46 %).

También se sumó a las felicitaciones electorales al jefe del Gobierno húngaro el eurodiputado del eurófobo Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) Nigel Farage.

"Vicktor Orban es el líder más fuerte de Europa y la mayor pesadilla de la Unión Europea (UE)", escribió en esa misma red social el impulsor del "brexit".

Viktor Orbán is the strongest leader in Europe and the EU’s biggest nightmare. pic.twitter.com/6yE5S0sppr — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 9 de abril de 2018

La exeuroparlamentaria y líder del ultraderechista Frente Nacional francés, Marine Le Pen, celebró la victoria de Orban al considerar que es un signo de rechazo a "la inversión de los valores y la inmigración de masas preconizados por la UE" y avisó de que su corriente política podría ser "mayoritaria en Europa" en las elecciones a la Eurocámara de 2019.

Grande et nette victoire de Viktor Orban en #Hongrie : l'inversion des valeurs et l'immigration de masse prônées par l'UE sont à nouveau rejetées.



Les nationaux peuvent être majoritaires en Europe aux prochaines #Européennes2019 ! MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 8 de abril de 2018





También la ultraderecha belga del partido euroescéptico flamenco Vlaams Belang festejó el triunfo de Orban y señaló que "Flandes también necesita una política de inmigración decente".

El presidente del grupo del Partido Popular Europeo en la Eurocámara, Manfred Weber, también trasladó sus felicitaciones a Orban, con quien espera "seguir trabajando hacia soluciones comunes para los desafíos europeos".

Congratulations to Viktor #Orban and #Fideszmpsz on their clear victory in the #HungaryElections. I look forward to continuing working with you towards common solutions to our European challenges. @EPPGroup #EPP — Manfred Weber (@ManfredWeber) 9 de abril de 2018

Sin embargo, el grupo europarlamentario de Los Verdes señaló, a través de sus presidentes, Philippe Lamberts y Ska Keller, que el triunfo electoral de Orban demuestra la importancia de "defender la democracia y los derechos fundamentales en todas partes de la Unión Europea".

"Es cierto, Orban obtuvo su mayoría. Pero no debemos olvidar que el Gobierno de Orban logró silenciar a los medios de oposición, cubrió una gran cantidad de puestos clave con personas que se están moviendo para realizar una campaña agresiva impulsada por noticias falsas cuando se trata de la inmigración", añadieron Los Verdes.

Results of #HungarianElections are a sad day for Europe:

"We'll continue to stand up for rule of law in all EU countries and push EU Institutions to put more pressure on #Orban. We're convinced that we need an art. 7 procedure," @SkaKeller & @ph_lamberts https://t.co/pw2bUzsRdH — Greens in the EP (@GreensEP) 9 de abril de 2018

Ese grupo parlamentario insistió en que se aplique el artículo 7 del Tratado de la UE contra Hungría, que impediría a Budapest votar en las reuniones del Consejo de la UE, tal y como solicitó el pleno de la Eurocámara en 2017.

En ese sentido, el próximo jueves, la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo debatirá un informe sobre la situación en Hungría en el que se evalúa si ese país corre el riesgo de violar los valores de la UE.

Tras su aplastante victoria electoral, Orban ha advertido a la Unión Europea que "las cosas no pueden seguir así".

"No nos enfrentamos a Europa. Queremos una Unión Europea exitosa y fuerte, pero para ello debemos decir todo lo que nos atormenta", declaró Orbán este lunes a la televisión Echo Tv.

Merkel felicita a Orbán y califica a Alemania de "socio leal" de Hungría

"Hungría y Alemania están estrechamente vinculados por muchos años de provechosa historia común", apuntó Merkel, en un comunicado difundido por la Cancillería de Berlín.

La líder alemana desea a Orbán "mucha fuerza y éxitos" para su próximo mandato y recuerda que su país es un "socio leal", tanto a escala europea como bilateral.

La felicitación de la canciller sigue a la cursada a primera hora de este lunes por el líder de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) y ministro federal de Interior, Horst Seehofer, quien mantiene una relación muy estrecha con Orbán.

"Es una nueva y muy clara victoria para Orbán, por la que le felicito en nombre de la CSU", dijo Seehofer, previo a una reunión de la ejecutiva de la formación bávara, partido hermanado con la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel.

Orbán ha acudido en varias ocasiones como invitado a congresos de la CSU, además de haber sido recibido en ese "Land" con honores por Seehofer en su calidad de primer ministro de Baviera, cargo que dejó el pasado marzo para pasar al de ministro de Interior de Merkel.

