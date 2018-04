Un 165 % más de británicos pidió la nacionalidad de otro Estado de la UE en 2016

Bruselas (EuroEFE).- El número de ciudadanos de Reino Unido que solicitaron y recibieron la ciudadanía de otro Estado miembro de la Unión Europea (UE) creció un 165 % en 2016, año en que se produjo el referéndum sobre el "brexit", con respecto al 2015, según informó este lunes la agencia estadística europea, Eurostat.

Si en 2015 habían sido 2.478 los ciudadanos de Reino Unido que solicitaron la nacionalidad de otro Estado miembro, en 2016 fueron 6.555, a pesar de que el referéndum sobre la salida de la UE se produjo a mediados del año, el 23 de junio.

En términos generales, el número de personas que recibieron la nacionalidad de algún Estado miembro de la UE creció un 18,3 % en 2016 con respecto a 2015, pasando de 841.000 a 995.000 y rompiendo la tendencia negativa del año anterior, cuando la cifra se redujo en relación a 2014, en que había ascendido hasta 889.000.

Tan solo tres Estados miembros (Irlanda, Polonia y Lituania) registraron un descenso en el número de ciudadanos a los que se concedió la ciudadanía, entre los que destacó el caso irlandés, donde la cifra bajó un 26 %.

A lo largo de 2016, España se convirtió también en el segundo país que concedió la ciudadanía a más personas (150.944), tan solo por detrás de las 201.591 de Italia, después de que Reino Unido redujese su crecimiento en este sentido y se quedase en 149.372 nacionalidades otorgadas.

Los ciudadanos que más nacionalidades europeas adquirieron fueron los marroquíes, con 101.300, de las cuales España otorgó el 36,5 %, manteniéndose de esta forma como el principal país receptor por delante de Italia (34,8 %) y Francia (17,5 %).

