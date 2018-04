González Pons alerta del "peligro" de Schengen si las euroórdenes no funcionan

Bruselas (EuroEFE).- El portavoz de la delegación española del Partido Popular Europeo (PPE), Esteban González Pons, denunció que si las euroórdenes "no funcionan", el Tratado de Schengen sería "uno de los mayores peligros" a los que se enfrentaría la Unión Europea (UE), ya que dejaría a los Estados miembros "indefensos".

"Esta Unión sólo es posible si nos apoyamos los unos a los otros cuando somos atacados", consideró Gonzalez Pons en una carta dirigida este lunes a los demás europarlamentarios en la que reflexiona sobre la decisión del tribunal regional de Schleswig-Holstein (Alemania) en relación al expresidente del Gobierno regional catalán Carles Puigdemont.



A pesar de manifestar no estar de acuerdo con la decisión judicial, el portavoz de los populares españoles señaló que tanto él como su formación la aceptan y que hay que defender el Tratado de Schengen, sobre la libre circulación de personas, ya que "es uno de los mayores logros de la historia de la UE".



"Con el debido respeto, algo no funciona con la UE si un tribunal regional puede despachar en dos días el criterio de un Tribunal Supremo nacional, elaborado durante seis meses de exhaustiva investigación basada en pruebas legalmente demostrables", subrayó González Pons.



El también vicepresidente del PPE señaló que los jueces "son los responsables" de resolver "un caso legal, no político", aunque también advirtió a los demás europarlamentarios de que los principios de la UE "están siendo envenenados por un veneno llamado nacionalismo" y que, de no actuar a tiempo, "lo lamentarán".



La reflexión de González Pons incluyó también referencias a la legislación alemana, ya que, a su modo de ver, "en ocasiones va incluso más allá que la española" a la hora de "defender el orden constitucional y democrático".



"Pueden estar seguros de que ningún juez español, ya sea nacional, regional o del Tribunal Supremo, se atrevería a dar refugio legal a un partido, movimiento o individuo alemán que hubiera intentado romper el orden constitucional del país", añadió.



También lamentó que "no sea posible recurrir ante una instancia superior" y expresó su deseo de que sus colegas de la Eurocámara encuentren "razonables" sus argumentos.