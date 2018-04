Arrimadas asegura que su partido representa la voz de la "mayoría social" en Cataluña

Bruselas (EuroEFE).- La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, se reivindicó este miércoles en Bruselas como la voz de la "mayoría social" en Cataluña después de que la formación obtuviera el primer puesto en las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre.

Arrimadas viajó a la capital comunitaria con el objetivo así de contrarrestar el discurso en Europa del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, que dijo busca mostrarse como "representante de todos los catalanes" a pesar de que "su partido (JuntsxCat) consiguió el segundo puesto".



"Sumando todas las fuerzas independentistas llegan solo al 47 %. Por tanto, hay más catalanes que quieren quedarse en vez de salir de España y de la Unión Europea" (UE), dijo la política, que reiteró la idea de que "Puigdemont hoy no representa a Cataluña".



Arrimadas apuntó que no se cansará de explicar en Europa que "el conflicto no es entre España y Cataluña, sino entre catalanes".



"Quién ganó las últimas elecciones decisivas e históricas en nuestra Comunidad Autónoma fue Ciudadanos. El resultado fue claro. Ganó un partido que es europeísta, de centro y regenerador, una formación en favor de la Unión Europea, de la unidad entre todos los españoles y en contra del proceso secesionista y de un referéndum", añadió.



Arrimadas dijo desear que Cataluña "vuelva a ser motor de España y de Europa" en vez de "tierra de conflicto interno de gran magnitud".



"Queremos que vuelvan valores tan europeos como la solidaridad, la unión, el respeto a las leyes y las resoluciones judiciales. No queremos seguir siendo noticia en boca de una persona (Puigdemont) que no representa a toda Cataluña", señaló.



Para la líder de Ciudadanos, "la solución debe pasar por el diálogo interno en Cataluña", un diálogo que condicionó a que "todas las fuerzas políticas respeten la legalidad" e incluyan en sus discursos "a todos los catalanes".



Arrimadas mostró su voluntad de que un nuevo gobierno catalán "pueda ponerse a trabajar y resuelva los problemas reales de los catalanes".

Preocupación por la negativa de los independentistas a condenar la violencia

"Problemas que no son pocos. Existe mucha corrupción que algunos han querido tapar con una gran estelada (bandera secesionista catalana)", dijo.



Por otro lado, a propósito de las detenciones de miembros de los Comités de la República (CDR) por acusaciones de delitos de terrorismo, consideradas "desproporcionadas" por las fuerzas independentistas, Arrimadas prefirió no hacer valoraciones y pidió respeto para las decisiones judiciales.



"Jurídicamente no vamos a comentar. Políticamente, nos preocupa mucho que los independentistas se nieguen a condenar la violencia", señaló en referencia a las resoluciones fallidas en el Parlamento catalán, promovidas por Ciudadanos, en contra de actos violentos sucedidos en los últimos meses.



La líder catalana de Ciudadanos aprovechará la visita a Bruselas para reunirse con el presidente del Grupo ALDE en el Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, el presidente del partido ALDE, Hans Van Baleen, y el embajador Representante Permanente de España ante la UE, Juan Pablo García-Berdoy.



Preguntada sobre si Ciudadanos, miembro del grupo ALDE, se plantea abandonar éste en la Eurocámara y formar parte de un futuro nuevo partido europeo liderado por el presidente francés, Emmanuel Macron, Arrimadas se limitó a señalar que su formación "está en contacto" con los distintos partidos liberales europeos por el momento y recordar que aún son "miembros relevantes" de ALDE.



Igualmente, Arrimadas, explicó que concederá entrevistas a varios medios internacionales y también mantendrá este miércoles un coloquio con funcionarios españoles en las instituciones y con miembros de la agrupación de Ciudadanos en Bélgica.