Acceso a la educación, mayor problema de los niños refugiados

Bruselas (EuroEFE).- Muchos de los menores refugiados que llegan a la Unión Europea sufren una complicada situación a nivel educativo, según un estudio comparativo llevado a cabo en siete países de la Unión Europea y Turquía y presentado este miércoles por el eurodiputado socialista Enrique Guerrero.

La investigación, realizada por el Foro Progresista Mundial (GPF) en cooperación con el grupo de Política de Emigración y la Comunidad Siria en Migración y Educación, revela que desde principios de 2015 al menos un millón y medio de niños que huyen de la guerra en su tierra natal han llegado a campos de refugiados de Europa y Turquía.

El estudio analiza en particular la situación de ese colectivo en Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Holanda, Suecia y Turquía.

Muchos de esos menores, han perdido de promedio dos años y medio de escolaridad en su país de origen debido a los diferentes conflictos según explica el informe.

Entre las dificultades que tienen al ser acogidos en otro país, el estudio revela por ejemplo que la mayoría de los niños refugiados en Turquía "corren el riesgo de convertirse en parte de una generación perdida", mientras que los que llegan a Grecia "pueden haber perdido dos años y medio" de enseñanza y "posiblemente se mantengan fuera de la educación formal".

Los que llegan a Italia "tienen más posibilidades de seguir" sus estudios, añade el informe, ya que tienen más facilidades para asistir a clases con carácter regular.

