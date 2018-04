La vista sobre la extradición de Ponsatí, el 15 de mayo en Edimburgo

Edimburgo (R.Unido) (EuroEFE).- Un tribunal de Edimburgo ha fijado para el 15 de mayo la próxima vista judicial sobre la extradición de la exconsejera catalana Clara Ponsatí, requerida por España en relación con el referéndum ilegal de Cataluña en 2017.

Ponsatí afronta cargos de rebelión y malversación de fondos públicos, por valor de de 1,6 millones de euros. Si es extraditada, puede afrontar una pena de 25 y 8 años, respectivamente por ambos cargos, por lo que podría suponer pasar el resto de su vida en prisión, ya que tiene 61 años.

En una vista preliminar celebrada este jueves, la corte escocesa pidió al equipo legal de Ponsatí que prepare los argumentos sobre la posición de la exconsejera, que rechaza su extradición a España por considerar que los cargos que se le imputan tienen una motivación política.

Ponsatí, que se entregó el mes pasado y se le concedió después la libertad condicional con medidas cautelares, trabaja como profesora en la Universidad escocesa de St Andrews, adonde llegó en marzo tras permanecer huida de la justicia durante cuatro meses en Bélgica, junto al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret.

El abogado que defiende a Ponsatí, Gordon Jackson, dijo al funcionario judicial a cargo del caso, Nigel Ross, que la exconsejera apelará la extradición por considerar que la euroorden no es válida y para defender sus derechos humanos.

"La posición fundamental aquí es el abuso de proceso; esto está envuelto en una forma legalista", comentó el letrado, cuando se trata "puramente" de una "decisión política".

Al llegar al tribunal, el abogado que representa a la exconsejera, Aamer Anwar, dijo que su equipo tiene "intención de defender a Clara Ponsatí con fuerza contra los intentos de extradición de las autoridades españolas".

Statement following court for @ClaraPonsati as Spanish authorities r accused of ‘abuse of arrest warrant & grotesque distortion of the truth by blaming peaceful Catalans 4violence rather than Spanish Police #Catalonia