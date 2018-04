Eurodiputados debaten si Hungría debería votar en el Consejo de la UE

Bruselas (EuroEFE).- Los eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo (PE) debatieron este jueves sobre la posibilidad de prohibir a Hungría votar en el Consejo de la UE a raíz de un informe sobre la situación en el país presentado por la eurodiputada holandesa del grupo de los Verdes Judith Sargentini.

"El presidente Viktor Orbán (que el pasado domingo fue reelegido para un cuarto mandato con el 48,6 % de los votos) y su Gobierno han socavado una y otra vez la libertad de prensa, la independencia judicial y los derechos fundamentales de los ciudadanos", señaló Sargentini durante la presentación de su informe.

MEPs @EP_Justice discussed democracy, rule of law & fundamental rights in Hungary for a possible triggering of Art. 7 Read more: https://t.co/6pyskqDgtC @judithineuropa

El artículo 7 del Tratado de la Unión Europea recoge la posibilidad de restringir el derecho a voto en el Consejo de la UE (donde están representados los Estados miembros a través de sus ministros) de aquel Estado miembro que "haya violado gravemente los valores" europeos.

El pleno del PE pidió su activación en mayo de 2017 y encargó la elaboración del informe presentado este jueves, que tendrá que ser aprobado por la Comisión de Libertades Civiles en junio y por el propio pleno de la Eurocámara en septiembre para continuar el proceso.

Según la ponente del informe, la prohibición de votar en el Consejo Europeo es "la sanción más fuerte que se le puede imponer a un país y no debe ser tomada a la ligera", pero aseguró que "no parece que el Gobierno húngaro vaya a cambiar de rumbo".

En el texto, Sargentini hizo especial hincapié en la discriminación a la que se ven sometidas las minorías rumana y judía en Hungría y al trato que da el Gobierno a las ONG, "a las que ha llegado a calificar de 'agentes extranjeros' y cuya legitimidad ha cuestionado en varias ocasiones".

El informe fue respaldado por los eurodiputados de los grupos de los Socialistas y Demócratas, los Verdes y la Izquierda Unitaria Europea, pero fue muy criticado por los euroescépticos y los conservadores, que aseguraron que partía de premisas falsas y que había que respetar la voluntad de los húngaros.

"Time for warnings has passed! EU must stand up for rule of law and trigger Article 7 proceedings against #Hungary," says our MEP @judithineuropa responsible for investigating the infringement of fundamental rights by the Hungarian Government.

Read here