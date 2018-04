Brusela insta a Facebook a colaborar con la investigación europea sobre filtración de datos

Bruselas (EuroEFE).- La comisaria europea de Justicia y Derechos de los Consumidores, Vera Jourovà, instó a la jefa de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, a que su compañía colabore "al más alto nivel" con la investigación europea sobre la filtración de datos de millones de usuarios revelada el pasado 18 de marzo.

En una conversación telefónica de media hora, que se celebró ayer por la tarde y de la que informó este viernes la Comisión Europea (CE), Jourovà le dijo a Sandberg que el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, debería aceptar la invitación a comparecer frente al Parlamento Europeo (PE) como hizo esta semana ante el Congreso de Estados Unidos.

Además, le instó a cooperar "completamente" y "desde los niveles más altos de la compañía" con la investigación que se está llevando a cabo en la Unión Europea sobre el escándalo.

"Ahora es el momento de que los investigadores hagan su trabajo y de que los reguladores saquen las conclusiones correctas de este escándalo", dijo Jourovà en unas declaraciones divulgadas por la CE.

La comisaria checa transmitió a Sandberg su preocupación sobre la información que están recibiendo los ciudadanos europeos afectados por la filtración a Cambridge Analytica, unos 2,7 millones según cifras aportadas por Facebook el pasado 6 de abril.

"Se me informó de que Facebook ha empezado a informar a la gente (afectada) esta semana", dijo Jourovà, que agregó que Sandberg le confirmó que más aplicaciones móviles podrían estar implicadas en la extracción de datos de los usuarios.

I had a constructive and open discussion with Ms Sandberg. In particular, I asked on European citizens affected by the scandal. I was told that #Facebook has started to inform people this week. It’s serious, we will continue this exchange over the coming weeks and months.