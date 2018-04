Mogherini aboga por "relanzar" el proceso de paz sirio en la ONU

Luxemburgo (EuroEFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, destacó este lunes la necesidad de "relanzar" el proceso de paz sirio liderado por las Naciones Unidas, tras el ataque de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido al país árabe por el presunto uso de armas químicas.

"Existe la necesidad de dar un impulso al relanzamiento del proceso político liderado por la ONU en este momento", declaró la política italiana a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de los Veintiocho que se celebra en Luxemburgo.

En ese sentido, subrayó que el club comunitario "siempre" ha estado "presionando a favor" y "acompañando" con medidas concretas las conversaciones organizadas por Naciones Unidas en Ginebra.

