La UE "entiende" el ataque a Siria para prevenir las armas químicas

Luxemburgo (EuroEFE).- Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) entiende que el ataque conjunto de Estados Unidos, Reino Unido y Francia lanzaron en la noche del viernes al sábado contra posiciones de Bachar al Asad como represalia por la presunta acción química en Duma fue una "medida específica" para prevenir que el régimen sirio continúe utilizando armas químicas.

"El Consejo apoya todos los esfuerzos para prevenir el uso de armas químicas. Esta es la posición expresada en nombre de la UE en la Convención sobre Armas Químicas", remarca el documento aprobado por los ministros europeos este lunes en Luxembrugo.

Los titulares de Exteriores recalcaron que el uso de armas químicas es "inaceptable", constituye una "violación" del Derecho Internacional, "puede equivaler a un crimen de guerra o a un crimen contra la humanidad" y no debe quedar impune.

Con todo, los ministros europeos pusieron el acento en "relanzar" la búsqueda de una "resolución política" al conflicto sirio: "La UE reitera que no puede haber una solución militar al conflicto sirio".

Las conclusiones fueron adoptadas en una reunión en Luxemburgo antes de la cuarta sesión especial de la conferencia de los Estados parte para revisar el funcionamiento de la Convención sobre Armas Químicas, que se celebrará en La Haya en noviembre.

El encuentro se produjo tras dos graves incidentes internacionales en los que, al parecer, se han utilizado este tipo de armas: el envenenamiento al exespía ruso Serguéi Skripal y su hija en Salisbury (sur de Inglaterra) con un agente nervioso, suceso del que el Reino Unido responsabiliza a Moscú, y el supuesto ataque con armas químicas en la ciudad siria de Duma el pasado 7 de abril por parte del régimen del presidente Bachar al Asad.

"El uso de armas químicas es inaceptable, constituye una violación del Derecho Internacional y puede equivaler a un crimen de guerra o un crimen contra la humanidad. No puede haber impunidad y los responsables de semejantes actos deben rendir cuentas", señalaron los ministros en el documento.

En ese sentido, consideraron "los informes más recientes" procedentes de Siria "realmente impactantes" y añadieron que deben ser investigados "de forma urgente e independiente".

Igualmente, recordaron que el uso de gas sarín por Damasco el 4 de abril del año pasado "indica que Siria ha fracasado en el desmantelamiento completo de su programa de armas químicas y está dispuesta a seguir usando armas químicas".

El Consejo de Exteriores también reiteró que la Unión Europea permanece "unida" en su apoyo a "la prohibición y eliminación total de las armas químicas a nivel mundial".

"La utilización de armas químicas, incluido el uso de cualquier químico tóxico como arma, por cualquiera, sea un Estado o no, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia, es aborrecible y debe ser condenado rigurosamente", destacaron.

Ataque occidental a Siria

Los ministros no se pronunciaron, sin embargo, sobre el ataque conjunto que Estados Unidos, Reino Unido y Francia lanzaron en la noche del viernes al sábado contra posiciones de Bachar al Asad como represalia por la presunta acción química en Duma, de la que responsabilizan al Gobierno sirio.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, destacó antes de la reunión la necesidad de "relanzar" el proceso de paz sirio liderado por las Naciones Unidas, sin aludir explícitamente a una ofensiva que ha dividido las posiciones de los principales países europeos.

