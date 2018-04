Comisario europeo llama a seguir trabajando contra la desinformación

Bruselas/París (EuroEFE).- El comisario europeo para la Unión de la Seguridad, Julian King, defendió este lunes la necesidad de seguir trabajando para "erradicar" las noticias falsas a pesar del riesgo que hay de caer "en la trampa de la censura".

"Considero que hay un gran margen entre no hacer nada y crear ministerios de la verdad", aseguró King en una conferencia sobre la ciberseguridad en el marco de la democracia europea organizada en Bruselas por el Centro de Estudios de Política Europea (CEPS).

Interesting debate with Commissioner @JKingEU on how the cyber threat and the motives behind such attacks undermine our democratic institutions . . @EU_Commission #cybercrime #cybersafety #SecurityUnion pic.twitter.com/VhG53smFkL

En este sentido, el comisario sostuvo que, aunque la Comisión Europea (CE) renunció a establecer una legislación sobre las noticias falsas, "hay que colaborar con los Estados miembros y el sector privado" para atajar el problema.

Señaló además que el nuevo reglamento general de protección de datos, que entrará en vigor el próximo 25 de mayo, "es útil, pero no suficiente" para atajar este problema, por lo que es "fundamental" seguir trabajando para combatir las noticias falsas.

"Hay actores, tanto no estatales como terceros países, que pretenden subvertir procesos democráticos y cada vez pueden hacerlo más rápido, por lo que nosotros debemos responder más rápido todavía", advirtió King, que también recordó que "ni las noticias falsas ni las motivaciones de quienes las distribuyen son algo nuevo"; la novedad radica "en las herramientas de que disponen los que quieren distribuirlas".

"Es necesario incrementar la trazabilidad de los ataques cibernéticos y de las campañas de desinformación, ya que la sensación de impunidad les favorece", concluyó King.

Los Estados miembros de la UE sufren cada día, según datos de la CE, 4.000 casos de secuestro de datos a través de troyanos del tipo "ransomware" y registran 2.000 millones de brechas de seguridad al año.

Los "depredadores de la libertad de prensa" se han adaptado a internet

Por su parte, Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció también este lunes las nuevas formas de censura llevadas a cabo por los mandatarios de Rusia, Egipto o China, considerados por la asociación como "depredadores de la libertad de prensa", y les acusó de difundir propaganda en las redes sociales y de desacreditar a periodistas.

"Han sabido adaptar su modelo autoritario tradicional a las nuevas tecnologías", declaró RSF en un comunicado en el que señaló al presidente ruso, Vladimir Putin, a su homólogo chino, Xi Jinping, al mandatario egipcio, Abdelfatah al Sisi, y al primer ministro de la India, Narendra Modi.

RSF les acusó de amplificar sus campañas de desinformación con "ejércitos de troles" o con ayuda de empresas "poco escrupulosas", que les venden cuentas falsas y "bots", programas que permiten difundir automáticamente un contenido en las redes.

#RSF and its partners unveil the #JournalismTrustInitiative to combat Disinformation.



The aim? Encourage respect for the journalistic production process and give advantages to those who respect it.https://t.co/9sGFBtTHd7