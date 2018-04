La CE quiere abrir negociaciones de adhesión con Albania y Macedonia

Estrasburgo (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este martes la apertura de las negociaciones de adhesión con Albania y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, de forma que ambos países puedan convertirse en el futuro en Estados miembros de la Unión Europea (UE).

"La Comisión recomienda que el Consejo (los países miembros) decida abrir negociaciones de adhesión con Albania y la Antigua República Yugoslava de Macedonia", declaró la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, durante una rueda de prensa.

El paquete de ampliación evalúa cada año los progresos que han realizado los candidatos a entrar en el club comunitario en ámbitos como el Estado de Derecho y la democracia, la reforma de las administraciones públicas o la competitividad económica.

En esta ocasión, el informe analiza la situación en seis países de los Balcanes Occidentales (Albania, Montenegro, Serbia, Bosnia-Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Kosovo), así como Turquía.

Today as @EU_Commission we've decided to recommend to @EUCouncil to open accession negotiations with #Albania and the #FormerYugoslavRepublicofMacedonia. Travelling to the #WesternBalkans tonight to discuss next steps pic.twitter.com/x0qvOQdG5w