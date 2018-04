CE propone facilitar acceso a cuentas en investigaciones delitos financieros

Estrasburgo (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este martes una nueva serie de medidas para combatir los vacíos de información en investigaciones de delitos graves y terrorismo, facilitando el acceso de la información financiera que utilizan los delincuentes para cometer atentados u otros delitos.

En el marco de un paquete de medidas relacionadas con la seguridad presentadas este martes en el Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), el Ejecutivo comunitario planteó nuevas iniciativas para atajar la financiación del terrorismo, a la que pretende poner coto permitiendo a las autoridades judiciales el "acceso oportuno" a la información financiera que necesiten.

Esta información puede consistir de datos sobre cuentas bancarias o análisis financieros y pretende acabar con las investigaciones criminales que se quedan en un callejón sin salida cuando necesitan este tipo de informaciones mientras que el proceso para solicitarlas en otro Estado miembro es demasiado lento y pesado.

Electronic evidence is increasingly important in criminal proceedings.

