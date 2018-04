La audiencia de los exconsejeros catalanes en Bruselas, aplazada al 16 de mayo

Bruselas (EuroEFE).- Un juez belga acordó este jueves aplazar al 16 de mayo la audiencia de los exconsejeros de la Generalitat huidos en Bélgica, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig, a petición de la Fiscalía, que ha solicitado nuevamente información a la Justicia española para poder estudiar su posible extradición a España.

La vista ha quedado aplazada hasta esa fecha, aunque no descartaron que esta pueda posponerse nuevamente si no reciben los datos solicitados con tiempo suficiente.

"El asunto se ha aplazado al 16 de mayo. La Fiscalía no ha formulado aún el requerimiento, se aplaza porque la Fiscalía pide informaciones suplementarias a España y la defensa quiere tiempo para prepararse", explicó el abogado de los políticos independentistas, Paul Bekaert, en declaraciones a la prensa.

Comín, Serret y Puig llegaron poco antes de las 09.00 horas al tribunal de primera instancia de Bruselas donde estaba previsto que se celebrara una audiencia sobre la euroorden de España contra ellos.

El letrado señaló hoy por otra parte que la decisión del juez alemán sobre la euroorden dictada contra el expresidente catalán Carles Puigdemont es "parcialmente positiva, porque no se ha aceptado la rebelión como motivo de extradición".

Añadió que las elecciones en Cataluña han demostrado que España "mete en la cárcel a elegidos parlamentarios".

Según el procedimiento que rige las euroórdenes (que permiten la ejecución simplificada de mandatos de arresto de un país de la Unión Europea por parte de otro), una vez se celebre la audiencia sobre la petición de extradición ante el tribunal de primera instancia de Bruselas, el juez tendrá quince días para decidir si les extradita o no.

Contra esta decisión cabe recurso ante el Tribunal de Apelación y, después, ante la Corte de Casación, que tendrán ambos quince días para decidir.

El procedimiento de las euroórdenes establece que los países disponen de un total 60 días a partir de la detención de las personas buscadas para decidir sobre su entrega, plazo que puede ampliarse a 90 días en circunstancias excepcionales.

Comín, Serret y Puig se pusieron a disposición de la Justicia del país el pasado 26 de marzo tras la nueva emisión de una euroorden contra ellos, y a continuación comparecieron ante el juez y quedaron en libertad condicional.

El proceso formal abierto es similar al del pasado noviembre, en el marco de una primera euroorden cursada por la Audiencia Nacional española.

En aquella ocasión, la Fiscalía pactó con los implicados una entrega discreta en una comisaría, fueron trasladados ante el juez y éste dejó en libertad sin fianza a los tres políticos mencionados, junto el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la exconsejera Clara Ponsatí, quienes entonces se encontraban también fugados en Bélgica.

Se les impuso, no obstante, medidas cautelares, de manera que tenían prohibido abandonar el territorio belga sin el permiso de un juez y tenían la obligación de declarar su domicilio en Bélgica y de acudir personalmente a las convocatorias de la policía o de las instancias judiciales.

EU institutions should realize that more than 2 million citizens are accused of supporting a criminal idea https://t.co/15ZYzecA2H pic.twitter.com/Mwc7JHRkWA