El PE pide a la Comisión "reevaluar" el nombramiento de Selmayr

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El pleno de la Eurocámara aprobó este miércoles una resolución que pide a la Comisión Europea (CE) "reevaluar" el nombramiento del alemán Martin Selmayr como su secretario general.

El ascenso de Selmayr como jefe de los funcionarios de la CE despertó críticas entre los eurodiputados, que hace un mes pidieron explicaciones en el pleno al comisario europeo de Recursos Humanos, Günther Oettinger, y aprobaron este miércoles una resolución al respecto crítica con el nombramiento.

Aunque se propuso para el puesto en un primer momento otra candidata, tan solo Selmayr -exjefe de gabinete del presidente de la CE, Jean-Claude Juncker- llegó a la entrevista final de un proceso que llamó la atención por la brevedad de sus plazos.

En el texto, los eurodiputados dicen ser "conscientes" de que "en general no es posible revocar un acto administrativo favorable debido a las limitaciones jurídicas existentes, pero, no obstante", piden a la Comisión que "evalúe de nuevo el procedimiento de nombramiento del nuevo secretario general a fin de dar a otros posibles candidatos".

Afirman que el nombramiento del secretario general en dos fases podría considerarse "equivalente a un golpe que aleja y posiblemente incluso desborda los límites de la ley", según la versión del texto en español, que en francés cambia "golpe" por "acto de nepotismo".

"The #Selmayr scandal is the perfect example of the kind of European Union we fight against: murky deals with a full disregard to basic values such as transparency, integrity & equal opportunities" @IAyalaSenderhttps://t.co/8Qt5SdOEuM