Zuckerberg promete colaborar con la UE para proteger mejor la privacidad de los europeos

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- La comisaria europea de Justicia y Derechos de los Consumidores, Vera Jourovà, aseguró este miércoles que el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se ha comprometido con el Ejecutivo comunitario a colaborar en las investigaciones sobre el escándalo surgido por el uso de datos por Cambridge Analytica.

Jourová dio cuentas a la Eurocámara de la reunión que mantuvieron en Silicon Valley (EEUU) el propio Zuckerberg y el comisario europeo de Mercado Único Digital, Andrus Ansip, en la que este último reiteró al fundador de Facebook la petición de que comparezca personalmente ante el Parlamento Europeo para rendir cuentas.

"El vicepresidente Ansip se reunió ayer con Zuckerberg y le confirmó su voluntad de cooperar estrechamente con las autoridades europeas para restablecer la confianza", explicó la comisaria en un debate sobre el escándalo de datos y los efectos en la desinformación en el hemiciclo europea.

"El comisario le respondió que una vía para restablecer esa confianza sería comparecer ante la Eurocámara", añadió Jourová, que lleva días en contacto con la cúpula directiva de la red social y que la semana pasada anunció la apertura de una investigación europea sobre lo sucedido.

"No podemos cruzarnos de brazos. Este no es un tema sin importancia. Tenemos que mirar con lupa a las empresas que vigilan a partir de algoritmos nuestros datos", explicó la comisaria checa, que recordó que a partir de mayo entrará en vigor una reforzada legislación de protección de datos en la UE que permitirá cuantiosas multas a las redes sociales que no cumplan las reglas.

"Debemos evaluar el impacto de este mal uso de datos para nuestras sociedades democráticas. Las redes sociales tienen oportunidades únicas para dirigirse a millones de votantes pero también para cometer abusos y manipular", señaló Jourová, especialmente preocupada por el impacto sobre futuras citas electorales en Europa.

At the @Europarl_EN #EPlenary now. The #Facebook / #CambridgeAnalytica case shows that protection of personal data can have a major impact on our democratic societies, on our elections. #EUdataP pic.twitter.com/tQs2RVnQtZ

"Como tengo una responsabilidad ante los ciudadanos, he invitado a representantes de las autoridades locales de toda la Unión a finales de abril para poner en común cómo utilizan la publicidad electoral en los medios sociales", explicó.

Jourovà ha sido particularmente crítica con el escándalo de Cambridge Analytica desde que se reveló la filtración, y comparó "la manipulación y el lavado de cerebro" que se habría realizado con la instrumentalización de Facebook con el comunismo que presenció como nativa de un país comunista, la República Checa.

La Comisión y la Eurocámara exigen a Zuckerberg que comparezca en el PE

Jourovà, y todos los grandes grupos políticos de la Eurocámara coincidieron este miércoles en exigir al fundador de Facebook que rinda cuentas personalmente en una comparecencia ante los eurodiputados.

El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, que ya invitó formalmente al fundador de Facebook hace unos días a comparecer ante las comisiones pertinentes de la institución, envió este miércoles una segunda misiva convocando a Zuckerberg y rechazando cordialmente que en su lugar viaje a Bruselas el vicepresidente Joe Kaplan.

"Agradecemos mucho su propuesta de que comparezca ante esta cámara el vicepresidente Kaplan. Sin embargo, los grupos políticos de este hemiciclo apuntan la absoluta necesidad que acuda usted personalmente, como hizo ante el Congreso de Estados Unidos", indica la carta de Tajani.

Facebook is a company registered in Dublin, subject to EU law. It must cooperate and be accountable to the European Parliament, its regulator. Mr Zuckerberg has a responsibility to provide explanations in person to elected representatives of EU citizens, as he did with Congress. pic.twitter.com/5iL2cLMQDa