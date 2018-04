La OPAQ defiende su "integridad" en la investigación por el caso Skripal

La Haya (EuroFE).- Londres denunció este miércoles una "conducta temeraria" de Rusia hacia el uso de armamento prohibido, mientras la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) defendió su "integridad" en la investigación del envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia.

"Rusia ha emprendido una campaña descarada de desinformación y ha atacado la reputación y la seriedad de la OPAQ", dijo el jefe de la delegación británica Peter Wilson, minutos antes de que este organismo defendiera su "neutralidad" en las investigaciones del caso Skripal, durante una reunión confidencial organizada este miércoles en la Haya por la OPAQ.

"The Russians, yet again, used this opportunity to try and discredit the OPCW and promote more false narratives."



Ambassador @PeterWilson following #OPCW Executive Council on Salisbury pic.twitter.com/D3jLfshcgw