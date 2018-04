Bruselas endurecerá las normas de control de emisiones para evitar otro "Dieselgate"

Estrasburgo (EuroEFE).- El pleno del Parlamento Europeo aprobó este jueves nuevas normas pactadas con los países de la UE para endurecer las normas de control de emisiones contaminantes a los vehículos en 2020, sistema revisado a partir del fraude de Volkswagen de 2015 conocido como "Dieselgate".

Las medidas prevén que se realicen controles más estrictos a los vehículos de motor tanto antes de ser homologados como una vez en circulación.

Exigen, además, que los servicios técnicos encargados de las pruebas de laboratorio sean auditados de manera regular e independiente.

Cleaner cars: MEPs have adopted a new EU regulation aiming to create more rigorous checks on the automotive sectors with stricter requirements for emission tests and heavy fines for cheating companies.https://t.co/oVkAPKbnDd pic.twitter.com/r6u5QvJrqC