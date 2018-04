ETA: "Lo sentimos de veras"

San Sebastián (España) (EuroEFE).- La organización terrorista ETA reconoció este viernes "el daño causado", admitió su "responsabilidad directa" en el "sufrimiento desmedido" que la sociedad vasca ha padecido, y afirmó que "lo siente de veras" por las víctimas, a las que expresó su "respeto".

La banda terrorista vasca realizó estas declaraciones en un comunicado difundido a través de los diarios vascos Gara y Berria, que se conoce después de saberse que la banda terrorista tiene intención de anunciar su disolución el próximo 5 de mayo en un acto que se celebrará en la ciudad francesa de Bayona.

En la nota, ETA expresó su pesar por el dolor provocado a todos los afectados por sus acciones y pidió "perdón" expresamente a las víctimas que no estaban relacionadas "directamente" con lo que ellos califican de "conflicto".

"Somos conscientes de que en este largo periodo de lucha armada hemos provocado mucho dolor, incluidos muchos daños que no tienen solución. Queremos mostrar respeto a los muertos, los heridos y las víctimas que han causado las acciones de ETA, en la medida que han resultado damnificados por el conflicto. Lo sentimos de veras", indicó la ETA.

La organización terrorista manifestó que "a consecuencia de errores o decisiones erróneas", ha provocado "también" víctimas "que no tenían una participación directa en el conflicto, tanto en Euskal Herria (País Vasco) como fuera de ella".

"Daños que no tienen vuelta atrás"

"Sabemos que, obligados por las necesidades de todo tipo de la lucha armada, nuestra actuación ha perjudicado a ciudadanos y ciudadanas sin responsabilidad alguna. También hemos provocado graves daños que no tienen vuelta atrás", añadieron.

"A estas personas y a sus familiares les pedimos perdón. Estas palabras no solucionarán lo sucedido, ni mitigarán tanto dolor. Lo decimos con respeto, sin querer provocar de nuevo aflicción alguna", agregaron en el comunicado.

