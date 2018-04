Sesenta eurodiputados piden boicotear el Mundial de Rusia

Bruselas (EuroEFE).- Un grupo de sesenta eurodiputados instó este viernes a los gobiernos de la Unión Europea (UE) a no asistir al Mundial de fútbol que se celebrará en Rusia este verano para no "aplaudir" las "graves violaciones de derechos humanos" en Siria.

"El mundo mira a Europa en estos tiempos complicados. Nuestros gobiernos no deberían reforzar el camino autoritario y antioccidental del presidente ruso, sino boicotear el Mundial de fútbol de 2018 en Rusia y elevar sus voces por la protección de los derechos humanos, los valores democráticos y la paz", indican los europarlamentarios en una carta enviada a todos los socios de la UE.

El texto pide a los gabinetes europeos que se unan a los ejecutivos del Reino Unido y de Islandia, que ya han anunciado su intención de no acudir a la cita deportiva, y se refieren a la "burla" del presidente ruso, Vladímir Putin, frente a los valores europeos como motivo para "boicotear" el evento a nivel político.

