Una frontera en Irlanda sería un gran escollo para del "brexit", según la UE

París/Londres (EuroEFE).- El negociador de la Unión Europea (UE) para el "brexit", el francés Michel Barnier, alertó este viernes de que el posible establecimiento de una frontera estricta en Irlanda del Norte y la República de Irlanda es uno de los principales escollos de la negociación con el Reino Unido por su marcha del club comunitario.

"De momento estamos preparados para una salida ordenada para el Reino Unido, aunque nos falta tener un acuerdo en un cuarto de los puntos y se tratan de asuntos importantes, como la frontera con Irlanda. Como negociador de la UE hay siempre riesgos de que la negociación fracase", avisó Barnier una entrevista divulgada este viernes en el canal francés "France 2".

Uno de los principales asuntos de fricción entre Londres y Bruselas es el restablecimiento de una frontera "dura" entre Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido, y la República de Irlanda, miembro de la UE.

The European Union’s chief Brexit negotiator Michel Barnier said some 25 percent of work remained to be done on a pact covering UK withdrawal from the EU, including crucial issues such as management of the Ireland/Northern Ireland border.

La UE propone que Irlanda del Norte se mantenga dentro del mercado único y la unión aduanera aunque el resto del país los abandone, a fin de proteger la invisibilidad de su frontera con la República de Irlanda y el proceso de paz.

Sin embargo, el Ejecutivo británico de la conservadora Theresa May ha rechazado mantener a Irlanda del Norte en el mercado único y la unión aduanera, porque "amenaza la integridad constitucional del Reino Unido".

Barnier aclaró que en el acuerdo que negocian con Londres serán inflexibles con el mantenimiento de las cuatro libertades (libre circulación de mercancías, de trabajadores, de servicios y de capitales) y urgió a garantizar los derechos de los 4,5 millones de personas de ambas partes que viven en el Reino Unido y en el continente europeo.

"Estoy determinado a lograr un acuerdo, pero sin comprometer cosas que son innegociables para nosotros, como las cuatro libertades (entre la UE y el Reino Unido). Los británicos decidieron irse de la UE porque no querían la libre circulación de personas", aseveró.

El negociador aseveró que espera tener un acuerdo con Londres este octubre y concluyó que es "prácticamente seguro" que el 30 de marzo de 2019 el Reino Unido abandone la UE, excepto si "hay un cambio de la posición" del Ejecutivo británico.

La factura del "brexit" puede diferir del cálculo de Londres

Por otro lado, la Oficina Nacional de Auditorías británica (NAO, en sus siglas en inglés), organismo parlamentario que evalúa el gasto público, alertó este viernes de que la factura que abonará el Reino Unido al abandonar la Unión Europea (UE) puede diferir de las estimaciones que ha hecho públicas el Gobierno.

Londres prevé pagar entre 35.000 y 39.000 millones de libras (de 39.900 y 44.500 millones de euros) por contribuciones a la UE ya acordadas y otros conceptos, si bien la NAO considera que "cambios relativamente pequeños" en los supuestos con los que trabaja el Ejecutivo pueden "empujar" el coste "fuera de ese rango".

