La CE reclama ayuda en la lucha contra las noticias falsas

Madrid (EuroEFE).- La Comisión Europea ha reclamado este viernes la ayuda de todos en la lucha contra las noticias falsas y la desinformación, y ha anunciado que habrá "cosas importantes" en el documento que publicará la semana que viene.

El próximo miércoles, el órgano ejecutivo de la Unión Europea presentará un paquete no legislativo compuesto de dos propuestas, una sobre cómo regular la inteligencia artificial y otro sobre la lucha contra las llamadas "fake news" (noticias falsas), según ha explicado en Madrid el portavoz de la CE, Margaritis Schinas.

@MargSchinas señala que el reglamento que entrará en vigor en mayo no permitirá que sucedan casos como el de @Facebook y Cambridge Analytica porque se requerirá el consentimiento expreso del usuario @NewEconomyForum pic.twitter.com/ANOxrTt9Vt — Europa de Noche (@EuropaDeNoche) 20 de abril de 2018

Respecto a este último asunto, la batalla contra la desinformación, Schinas ha asegurado que la Comisión se siente "muy sola".

"Muchas de estas prácticas y tácticas van más contra nosotros que contra las capitales nacionales. Hay mucha gente entre los que atacan que quieren desacreditar a Europa y a Bruselas para desestabilizar nuestra posición en el mundo actual", ha afirmado el portavoz.

"Y cuando vemos y pedimos ayuda en esta tarea no encontramos mucha", se ha lamentado.

Ha explicado que la práctica en Bruselas consiste en intentar desmentir una falsa información antes de que transcurra una hora desde su publicación.

"Si pasa una hora después de la noticia falsa, es imposible atacarla y se convierte en verdad", ha asegurado.

También ha pedido "paciencia" a quienes reclaman que Bruselas legisle ya en esta materia.

Según Schinas, es más eficaz tener a las plataformas tecnológicas como Google, Facebook o Twitter bajo control que legislar sobre lo que deben hacer.

Y ha rechazado su argumento de que se comportan como el cartero de toda la vida, que desconoce los mensajes de las cartas que transporta.

"No es así, el cartero no lo sabía, pero las plataformas sí que saben lo que es 'fake', sí que saben lo que está pagado, lo que está orquestado, y eso nos lo tiene que decir y, si no lo quieren decir, lo tienen que arreglar ellas", ha añadido el portavoz europeo.

