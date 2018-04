Irán y el comercio marcan la visita de Estado de Macron a EE.UU.

Washington (EuroEFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, llegó a Washington para convertirse en el primer líder homenajeado por Donald Trump con una visita de Estado, una ocasión que promete múltiples gestos de amistad pero también estará marcada por tensiones en torno al comercio y el acuerdo nuclear con Irán.

Macron aterrizó en Estados Unidos a primera hora de la tarde del lunes, acompañado de su esposa Brigitte, y ambos pasearon por el centro de Washington antes de reunirse con Trump y su mujer, Melania, para una cena de bienvenida en Mount Vernon, la histórica residencia del primer mandatario de EE.UU., George Washington, en Virginia.

"Este es un gran honor y una visita de Estado muy importante, dado el contexto actual", dijo Macron a los periodistas al llegar a la base aérea de Andrews, en las afueras de Washington.

Brigitte and I are thrilled and honored to be in Washington DC. This State visit is very important for our people. pic.twitter.com/QDBhTzedB0

Esta es la primera vez que Trump saca la alfombra roja para recibir a un aliado extranjero desde que llegó al poder hace 15 meses: es el único presidente estadounidense en décadas que no acogió ninguna visita de Estado en su primer año en el poder.

Ambas capitales han destacado la complicidad entre los dos presidentes, y planean escenificarla en la pieza central de la visita: una lujosa cena de Estado que tendrá lugar este martes, horas después de que Trump y Macron se reúnan en la Casa Blanca y ofrezcan una conferencia de prensa conjunta.

"Tenemos una relación muy especial porque los dos venimos de fuera de nuestros sistemas. No somos parte del sistema político clásico", dijo Macron en una entrevista emitida el domingo en la cadena de televisión estadounidense Fox News.

The United States and France have a particular responsibility. We are the guarantors of contemporary multilateralism. This visit is very important in the context of the uncertainties, troubles and threats that we currently face. We have a number of challenges to meet. https://t.co/betzHckyMJ

Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 23 de abril de 2018