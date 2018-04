La UE y la ONU piden "silenciar las armas" en Siria

Bruselas (EuroEFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para la política exterior, Federica Mogherini, y el enviado especial de la ONU en Siria, Staffan de Mistura, pidieron este martes el cese de las hostilidades en el país tras más de siete años de conflicto, "por razones políticas y humanitarias".

"Más actividad militar no abre la vía para una solución política, la hace más difícil. Necesitamos silenciar las armas por motivos humanitarios y políticos", afirmó Mogherini en una rueda de prensa conjunta con el representante de Naciones Unidas, el primer día de la conferencia de donantes que se celebra hsata el miércoles en Bruselas.

