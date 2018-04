Tusk considera positivo para Europa la adhesión de Albania a la UE

Tirana (Albania) (EuroEFE).- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, apoyó este martes dar a los Balcanes una perspectiva europea y señaló que es del mayor interés para Europa que Albania y el resto de los países de la región se integren completamente en la Unión Europea (UE).

Esto no sucederá en una noche, sino que Albania se enfrentará con muchos desafíos, como la consolidación del Estado de derecho, la lucha contra el crimen organizado y la aplicación de la reforma judicial, dijo en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro albanés, Edi Rama, en Tirana.

Otro desafío es "convencer a todos los países miembros de la UE en junio que abran las negociaciones" de adhesión, declaró Tusk.

Rama, por su parte, afirmó que la integración de Albania en la Unión Europea es un asunto de "interés nacional" y solicitó al Consejo Europeo que adopte la recomendación positiva de la Comisión Europea para la apertura de las negociaciones en su próxima reunión de junio.

"Todos los albaneses esperamos con ansia continuar en este camino y que tengamos cuanto antes el pleno apoyo de todos los países miembros por esta recomendación", declaró Rama.

El primer ministro albanés añadió que este proceso es indispensable porque se relaciona con el futuro de su país y de las futuras generaciones.

Travelling between Western Balkans capitals shouldn’t take longer than a flight to Beijing. Albania and other Western Balkans partners should be fully integrated into the pan-European transport corridors.

My full press statement in Tirana: https://t.co/J5qUq0U5Jv pic.twitter.com/A1eWrDwLxc