La comunidad internacional reúne la mitad del dinero necesario para Siria

Bruselas (EuroEFE).- La segunda conferencia de Bruselas en apoyo a Siria y su región ha comprometido 4.400 millones de dólares (3.610 millones de euros) para asistir a la población y a los refugiados acogidos en países cercanos, una cifra inferior a los 6.000 millones (4.923 millones de euros) logrados en 2017.

Así lo anunció el comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, al concluir el encuentro en el que participaron 85 delegaciones nacionales, incluidas Rusia e Irán, ausentes en la cita de 2017, pero en el que no estuvo presente ni el Gobierno ni la oposición siria.

El político chipriota añadió que para el año próximo y "más allá" se ha acordado donar 3.400 millones de dólares (2.790 millones de euros).

La Unión Europea, organizadora de la cita junto con la ONU, otorgará "casi" 6.000 millones de dólares (4.923 millones de euros) hasta 2019, lo que constituye tres cuartas partes de todo el dinero comprometido, mientras que para los refugiados sirios en Turquía los Veintiocho mantendrán sus aportaciones y movilizarán 3.000 millones de euros adicionales en los próximos dos años.

"Cada centavo que prometimos hoy debe trasladarse con rapidez a la acción, gastado de un modo eficaz y transparente. Esa es nuestra responsabilidad común", declaró.

El año pasado se pactó donar 6.000 millones de dólares, sin llegar a los 8.000 millones de dólares que entonces solicitó la ONU.

De acuerdo con Naciones Unidas, pese a las donaciones anunciadas por los países en 2017, solo 2.300 millones de dólares de los 9.100 "necesarios" para la región han sido desbloqueados, y la situación en los primeros meses de 2018 ha empeorado, con 700.000 desplazados ante la violencia o extrema necesidad desde el principio del año.

Este miércoles, el secretario para Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock, manifestó su esperanza de que la contribución de la comunidad internacional destinada a Siria ascendiera a los 4.400 millones de dólares este año, por debajo de la expectativa de mantener el compromiso alcanzado en 2017.

España aporta 8 millones de euros

España, representada por la directora general para el Magreb, Mediterráneo y Oriente Próximo, Eva Martínez, se comprometió a aportar 8 millones de euros en 2018, con 11,5 millones adicionales para el periodo 2019-2020, informaron hoy a Efe fuentes diplomáticas.

A esto se suma la contribución española al mecanismo de refugiados en Turquía, que en 2017 fue de 67 millones, con 33,7 millones en 2018 y 6,5 millones en 2019, precisaron las fuentes.

En total, España ha comprometido 54,6 millones de euros en ayuda humanitaria desde el inicio del conflicto sirio, que dura ya siete años, y 48,3 millones en cooperación para el desarrollo.

El titular de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, anunció a su llegada a la reunión que Berlín destinará mil millones de euros de nuevos fondos para 2018 y los años posteriores en concepto de ayuda humanitaria para Siria y los países vecinos.

En un mensaje en vídeo emitido en una de las sesiones de trabajo, el secretario general de la ONU, António Guterres, recalcó que no hay una solución militar para el conflicto sirio e insistió en que el remedio debe ser político.

"Estoy particularmente preocupado porque los civiles e infraestructuras civiles hayan sido objetivos, así como por el reportado uso de armas químicas", declaró, para a continuación afirmar que se debe asegurar la rendición de cuentas por ataques como el del pasado 7 de abril en Duma, donde el régimen de Bachar al Asad presuntamente empleó armamento químico.

The conflict in Syria has caused unimaginable suffering to an entire region. We must renew and strengthen our political, humanitarian and financial commitments in support of all affected by this tragic conflict. #SyriaConf2018 pic.twitter.com/UTx43mgDcp

La alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, también abogó por una solución política y pidió a Rusia e Irán "presionar a Damasco" para que acepte sentarse en la mesa de negociación bajo el auspicio de la ONU.

"Let us invest all our resources to move from a context of never-ending escalations, to one of successful political negotiations. Let us try to win together the peace, or rather to let the Syrians win the peace" #SyriaConf2018 @FedericaMog https://t.co/NDZ5w6ZzZt pic.twitter.com/aKEEAHODd3