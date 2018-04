Macron cree que Trump romperá el acuerdo nuclear con Irán

Washington (EuroEFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este miércoles que cree que su homólogo estadounidense, Donald Trump, romperá el acuerdo nuclear que Irán suscribió en 2015 con algunas potencias occidentales.

"Creo que acabará con el acuerdo por razones domésticas", dijo Macron en declaraciones a periodistas en Washington antes de concluir una visita de Estado de tres días a la capital estadounidense.

Iran shall never possess any nuclear weapons.

Not now, not in five years, not in ten years.

Never.