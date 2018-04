La UE dice que la cumbre coreana muestra que la paz es posible

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea afirmó este viernes que la cumbre entre los líderes de las dos Coreas muestra que "el camino hacia la paz es posible, contra todas las apuestas", y mostró su apoyo a una desnuclearización completa, irreversible y verificable de esa península asiática.

La reunión entre el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el surcoreano, Moon Jae-in, "muestra que el diálogo y la diplomacia son nuestras herramientas más sólidas para crear soluciones pacíficas a los problemas más difíciles, y que pueden beneficiar a la región y al mundo entero", declaró la alta representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini.

En ese comunicado, la jefa de la diplomacia comunitaria indicó que "la Unión Europea está dispuesta a responder al llamamiento de los dos líderes para que la comunidad internacional brinde todo su apoyo a la desnuclearización de la península".

What I heard today from Korea and what I have experienced here in the Balkans in the last days should be a positive memento to all: That the impossible can become possible, and that it depends entirely on the good will and courage of individual people.