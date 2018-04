Londres recalca que todo el Reino Unido abandonará la unión aduanera

Dublín (EuroEFE).- El Gobierno británico subrayó este viernes que el Reino Unido saldrá la unión aduanera y el mercado único cuando abandone la Unión Europea, aunque sigue dispuesto a negociar otros acuerdos para crear nuevos espacios económicos tras el "brexit".

El dirigente conservador David Lidington, canciller del ducado de Lancaster -con rango ministerial-, efectuó esas declaraciones durante una visita a la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

David Lidington, considerado como el "número dos" en el gabinete de Gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, aseguró que Londres "tiene muy claro" que el divorcio con Bruselas conllevará la salida de la unión aduanera y el mercado único.

Su posición de respaldo a May contrasta con la de otros cargos, como de la ministra de Justicia e Interior, Amber Rudd, quien sostiene que la opción de la permanencia del Reino Unido en la unión aduanera debe seguir "abierta" tras el "brexit".

Thanks to the Press Gallery for hosting me at a challenging yet enjoyable lunch. I should have been clearer - of course when we leave the EU we will be leaving the customs union. I wasn't going to get into ongoing cabinet discussions about our future trading relationship.