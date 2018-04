Merkel lima asperezas con Trump sin hacer sombra a Macron

Washington (EuroEFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, intentó mejorar su relación personal con el presidente de EE.UU., Donald Trump, y de acercar posturas en temas comerciales, pero su visita quedó eclipsada por la cálida recepción que recibió tres días antes al mandatario francés, Emmanuel Macron.

Merkel logró que su segunda reunión con Trump en Washington fuera más cordial que la primera, celebrada hace más de un año y marcada por múltiples señales de tensión personal, pero no pudo esquivar las comparaciones con los efusivos besos y abrazos que Trump compartió con Macron durante su visita de Estado el pasado martes.

Aún así, tanto Trump como Merkel se esforzaron en enterrar los recuerdos de su primer encuentro, en el que el líder estadounidense rehusó darle la mano ante las cámaras a la canciller alemana.

"Tenemos una relación realmente excelente. En realidad, hemos tenido una relación excelente desde el principio, pero alguna gente no lo entendió", dijo Trump al comienzo de su reunión con Merkel.

"Today I am honored to welcome Chancellor Angela Merkel back to the White House... We are also pleased to have our newly confirmed United States Ambassador to Germany, Richard Grenell." pic.twitter.com/vgNEFJ6mU6