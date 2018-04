España da voz a sus ciudadanos sobre el futuro de la UE

Madrid (EuroEFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, Alfonso Dastis, está previsto que ponga en marcha esta primera semana de mayo la campaña "Consultas Ciudadanas" que tiene como objetivo "dar voz" a los ciudadanos para involucrarles en la construcción europea y conocer sus propuestas sobre el futuro de la Unión Europea (UE).

La campaña, que está coordinada por la Comisión Europea y se desarrollará simultáneamente en los 27 países de la UE, pretende incorporar a instituciones, organismos y asociaciones en la organización de actos o encuentros en los que los ciudadanos tomen la palabra.

¿Sabías que todo el mundo puede contribuir a la formulación de políticas de la UE?

Te contamos cómo #EUHaveyoursay pic.twitter.com/Rh4y9UNajT Comisión Europea (@UEmadrid) 27 de abril de 2018

"Se trata de evitar que los participantes sean los típicos europeístas convencidos o grupos de euroescépticos, queremos llegar de verdad a grupos de ciudadanos y conocer sus inquietudes", ha explicado en un encuentro con la prensa el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Jorge Toledo.

With the citizens ‘dialogues, we want to know what the citizens of Europe think, how the Union can make their lives easier, and where they think we can make a greater effort. Jorge Toledo (@JorgeToledoAlb) 26 de abril de 2018

Para ello, el Ministerio ha contactado con comunidades autónomas, ayuntamientos, universidades, sindicatos, organizaciones empresariales y sociales para apoyarles en la celebración de actos o campañas para lograr la mayor "capilaridad" posible, ha explicado Toledo, defensor de que se construya un "espacio público europeo genuino".

One of the tasks we must undertake is to build a genuine European public space, one that transcends the limits of the 27 Member States. — Jorge Toledo (@JorgeToledoAlb) 26 de abril de 2018

Las consultas ciudadanas deberán ser eventos "abiertos, no partidistas, transparentes y participativos" que cualquier institución u organización -previa coordinación con el Ministerio- puede organizar para "dar voz a los ciudadanos sobre el futuro de Europa", ha subrayado.

Para apoyar la organización, difusión y celebración de estos actos, el Ministerio cuenta con los 270.000 euros del proyecto "Hablamos de Europa" y ofrecerá documentación, asesoramiento, apoyo para su difusión y para la elaboración del informe de cada acto, que se incorporará al documento final que debe elaborar cada país.

Exteriores también ha elaborado una lista de posibles temas de debate como la proyección europea en el mundo, migraciones, límites de la integración, desarrollo sostenible, políticas sociales o desarrollo digital.

Toledo ha explicado que, por lo general, los ciudadanos están "muy poco interesado en debates 'teológicos', pero demuestran mucho interés por aquellos aspectos que les afectan directamente, como la PAC a los agricultores, o el programa Erasmus a los estudiantes".

Europe has never shied away from reconciling national identities with the desire to progress towards a stronger union of its peoples. And Spain, when it comes to Europe, will always be in the group that wishes to move forward. Jorge Toledo (@JorgeToledoAlb) 26 de abril de 2018

Según Toledo, la campaña nace de una propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, aceptada por todos los países, que se han comprometido a recabar la opinión de sus ciudadanos como instrumento para acercar la UE a las personas y conocer sus propuestas.

Los actos -encuentros, debates, charlas, encuestas, etc- se celebrarán entre mayo y octubre, cuando cada país deberá elaborar un documento global con las ideas, propuestas o inquietudes recabadas que se elevará a reunión de jefe de Estado o de Gobierno previa al Consejo Europeo de diciembre.

Según Exteriores, la salida del Reino Unido de la UE ha conseguido rebajar los niveles de euroescepticismo, unir a los otros 27 miembros y hacerles conscientes de que se abre un nuevo capítulo que hace necesario un nuevo impulso y en el que va a haber un "reequilibrio de poderes".

"Se trata de involucrar a los ciudadanos en el impulso a futuro del proyecto europeo y asentar sobre unas bases sólidas un papel de liderazgo para España en la construcción de la Europa del futuro", ha dicho Toledo.

Este miércoles, el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, dará a conocer su propuesta para un presupuesto "moderno" y "eficiente", según la CE.

What do we want for the #FutureofEurope?

On Wednesday, we will unveil our proposal for a modern #EUbudget which delivers efficiently on the European priorities. Stay tuned... pic.twitter.com/DmkEe5z4eF European Commission (@EU_Commission) 27 de abril de 2018

Por Cristina Lladró (edición: Catalina Guerrero)