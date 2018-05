Irlanda asegura que no usa el "brexit" para avanzar hacia la reunificación

Dublín (EuroEFE).- El primer ministro irlandés, el conservador Leo Varadkar, aseguró este lunes que su Gobierno no está aprovechando la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) para avanzar hacia la reunificación de la isla de Irlanda.

Varadkar hizo esas declaraciones durante una conferencia organizada por el Ejecutivo irlandés en la localidad fronteriza de Dundalk para debatir el "brexit" y el futuro de la frontera de la provincia británica de Irlanda del Norte, en la que participó el negociador comunitario, el francés Michel Barnier.

El primer ministro reconoció que existe "cierta preocupación" entre una parte de la comunidad unionista probritánica de la región, que cree que el "brexit" podría afectar a la integridad territorial del Reino Unido.

Londres y Bruselas han acordado mantener tan abierta como sea posible la frontera norirlandesa, clave para la economía de la isla y su proceso de paz, pero la UE ha advertido de que la provincia seguirá "alineada" con algunas normas de la unión aduanera y el mercado único si el Gobierno británico no presenta una propuesta "viable" para que la futura línea divisoria siga siendo invisible tras el "brexit".

An enjoyable, engaging and enlightening day today in Dundalk and Newry. Thank you to all I met. Public debate & dialogue is essential in #Brexit negotiations. Looking forward to visiting Derry-Londonderry & Dungannon tomorrow! #AllislandCivicDialogue @Inter_Trade Ireland pic.twitter.com/iA6qa9UhY7