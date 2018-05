Los Lores respaldan que el Parlamento pueda vetar un "brexit" sin acuerdo

Londres (EuroEFE).- La Cámara de los Lores aprobó este lunes una enmienda a la ley del "brexit" que, si se mantiene en la versión final de la norma, otorgará poderes al Parlamento para evitar que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE) sin haber llegado a un acuerdo con Bruselas sobre los términos de esa salida.

La ley que transpondrá la legislación comunitaria al Reino Unido una vez se rompan los lazos con la UE, previsiblemente el 29 de marzo de 2019, debe regresar todavía a la Cámara de los Comunes, donde el Partido Conservador de la primera ministra, Theresa May, tiene mayoría y puede retirar enmiendas de la Cámara Alta.

La propuesta respaldada este lunes, por 335 votos a favor -19 de ellos procedentes de parlamentarios conservadores- y 244 en contra, es la séptima derrota que sufre el Gobierno desde que la legislación comenzó su recorrido en la Cámara de los Lores en enero.

La enmienda propone que, si el Parlamento vota en contra del acuerdo final al que lleguen Londres y Bruselas, las cámaras pueden obligar al Gobierno a regresar a la mesa de negociaciones.

En diciembre, los Comunes ya respaldaron una enmienda para que los términos del acuerdo se sometan a votación, si bien el Ejecutivo interpreta que el Reino Unido estaría abocado a salir del bloque comunitario sin acuerdo en caso de un voto negativo.

Keir Starmer, portavoz para el "brexit" del Partido Laborista, primero de la oposición, calificó el voto de este lunes como un "momento enormemente significativo en la batalla para asegurarse de que el Parlamento tiene un papel adecuado" en el proceso de salida del Reino Unido de la UE.

The amendment is simple but vital: if MPs vote down the PM’s Article 50 deal in the autumn, Parliament should decide what happens next. https://t.co/kphLuwkMn1