Primer presupuesto plurianual de la UE sin el Reino Unido

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) presenta este miércoles su propuesta de presupuesto a largo plazo de la Unión Europea (UE) para el periodo 2021-2027, el primero de la era después del "brexit", dónde buscará solventar el agujero millonario que dejará la salida del Reino Unido e introducir condiciones para la recepción de fondos.

"Los Estados deben respaldar su ambición con dinero. Mantener la situación actual no es una opción en el debate que vamos a tener, pero estoy convencido de que podremos cuadrar el círculo", dijo el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, en una inusual rueda de prensa en febrero para presentar sus ideas iniciales sobre el presupuesto.

El Ejecutivo comunitario calcula que la salida del Reino Unido, contribuyente neto a las arcas europeas, dejará un agujero de entre 12.000 y 15.000 millones de euros al año, y que además se necesitarán 10.000 millones adicionales por ejercicio para financiar nuevas tareas en los ámbitos de inmigración, seguridad o defensa.

El comisario europeo de Presupuesto, Günther Oettinger, ha avanzado en los últimos meses que la brecha deberá cubrirse con un aumento de las contribuciones nacionales, de modo que se pase del 1,03 % de la renta bruta anual de la UE que supone hoy el presupuesto a entre el 1,1 % y el 1,2 % en el nuevo marco.

Además harán falta recortes de entre el 5 % y el 10 % en diferentes partidas, incluidas las políticas agrícola y de cohesión, tradicionales pilares de la política comunitaria que hoy copan el 70 % del presupuesto.

El actual marco financiero (2014-2020) prevé 1.087 billones de euros en compromisos, de los que el 39 % se destinan a la Política Agraria Común (PAC) y Pesca (420.000 millones) y el 34 % a cohesión (371.400 millones), seguidos de lejos por las partidas de empleo y competitividad (13 %), cooperación y desarrollo (6 %), seguridad, inmigración, salud, cultura y justicia (6 %) y administración (2 %).

