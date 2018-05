El gobierno de derecha danés se renueva con tres ministros

Copenhague (EuroEFE).- El primer ministro danés, el liberal Lars Løkke Rasmussen, anunció este miércoles una pequeña remodelación en su Gobierno de coalición de derecha que supondrá la entrada de tres nuevos ministros, todos pertenecientes a su partido.

Glad for at byde Tommy @aahlers @EvaKjerHansen og @JakobEllemann velkommen på ministerholdet! Tre stærke profiler som jeg glæder mig til at arbejde endnu tættere sammen med. #dkpol