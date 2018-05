La Eurocámara aboga por proteger el periodismo de investigación

Bruselas (EuroEFE).- El Parlamento Europeo (PE) aprobó este jueves, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, una resolución en favor de la libertad, el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, y con el objetivo de proteger el periodismo de investigación y garantizar la seguridad de los informadores.

El PE dio luz verde a una resolución (por 488 votos a favor, 43 en contra y 114 abstenciones) en la que pide a la Comisión Europea una partida presupuestaria para financiar el Observatorio del Pluralismo de los Medios del Centro para la Libertad de los Medios, así como un mecanismo independiente para evaluar los riesgos del sector.

Europe remains the region where the freedom of the press is safeguarded the most. #WorldPressFreedomDay pic.twitter.com/Ffrdf2DIAW — European Parliament (@Europarl_EN) 3 de mayo de 2018

Los eurodiputados instan a los Estados miembros a aumentar el apoyo financiero para los medios públicos y los periodistas de investigación, pero dejando claro que "no deben participar en las decisiones editoriales".

El informe aprobado por el PE destaca que los acontecimientos políticos recientes ocurridos en varios países europeos, donde el nacionalismo y el populismo están en aumento, "han provocado un incremento de las presiones y amenazas contra los periodistas".

El presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, afirmó este jueves que "los periodistas son los verdaderos guardianes de nuestra democracia".

"El Estado de derecho, el cimiento de nuestra Unión, sufre cuando está amenazado, silenciado o peor, herido o asesinado" como en el caso de los asesinatos de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia y el eslovaco Jan Kuciak, dijo Tajani, quien añadió que "no serán olvidados".

As a war correspondent, I experienced the dangers journalists go through on a daily basis in pursuit of the truth. Then and now I stand by your side. #WorldPressFreedomDay



[Pic: Libyan crisis, 1985] pic.twitter.com/LmT2m9yl9R — Antonio Tajani (@EP_President) 3 de mayo de 2018

"Queremos una justicia real, no solo con aquellos que apretaron el gatillo, sino también con los autores intelectuales y los cómplices. Ese es el reclamo que compartimos con los miles que asistieron al funeral de Daphne y Jan", indicó Tajani, quien antes de entrar en política ejerció como periodista.

"También solicitamos iniciativas legislativas de la Comisión (Europea) para proteger a los periodistas de juicios intimidatorios destinados a silenciarlos con represalias financieras", añadió el presidente de la Eurocámara.

Para el presidente del PE, "no podemos ser creíbles en nuestras demandas a la libertad de los medios en Turquía y en todo el mundo, si no podemos garantizar la protección de los periodistas en Europa".

Precisamente en esta jornada, el PE aprobó resolución no legislativa a favor de la libertad, el pluralismo y la independencia del periodismo.

Más seguridad, sobre todo, para las periodistas

"Hacemos un llamamiento a todos los Estados para que condenen la violencia contra los periodistas, para que emprendan acciones que mejoren la seguridad de los periodistas, especialmente en el caso de las mujeres", declaró en un comunicado la alta representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini.

La jefa de la diplomacia comunitaria subrayó que "la Unión Europea se fundamenta en los valores de democracia, derechos humanos e imperio de la ley, en unos medios de comunicación libres y pluralistas".

"La libertad de prensa juega un papel primordial en la promoción del buen gobierno, la transparencia y la responsabilidad", agregó Mogherini, quien recordó que "un periodismo independiente es esencial para exigir responsabilidades a los Estados y controlar los procesos democráticos".

La alta representante para la Política Exterior de la UE también señaló que los medios "tanto en formatos tradicionales como a través de internet" tienen "la enorme responsabilidad de garantizar que toda la información que recibe el público está contrastada y es correcta".

Y agregó que "la UE continuará financiando algunos proyectos específicos en terceros países para mejorar la calidad del periodismo, el acceso a la información pública y la libertad de expresión".

"De manera sistemática, condenaremos la violencia contra los periodistas y nos opondremos, en los contactos bilaterales con terceros países, así como en los foros regionales y multilaterales, a cualquier tipo de presión política o disposición de índole administrativa o legislativa que limite la libertad de expresión", indicó.

La UE podrá reubicar a periodistas en peligro

En ese sentido, Mogherini destacó que la UE tomará "medidas concretas para prevenir y combatir los ataques a periodistas y blogueros, por ejemplo facilitando ayuda urgente para proteger a aquellos defensores de los derechos humanos que se encuentren en situación de gran peligro, en ocasiones mediante su reubicación".

"Reafirmamos la determinación de la UE de seguir protegiendo y promoviendo la libertad de opinión y de expresión como derechos que deben ejercer todas las personas en todas partes, sobre la base de los principios de igualdad, no discriminación y universalidad, a través de cualquier medio de comunicación, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras", concluyó.

Attacks against media and journalists are attacks against democracy, against the freedom of all of us https://t.co/5dPfE8BFop #PressFreedom #WorldPressFreedomDay — European External Action Service - EEAS (@eu_eeas) 3 de mayo de 2018

Por su parte, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) expresó que la oleada de violencia en el mundo contra los informadores urge una "acción global contra la impunidad de los delitos contra los periodistas".

Esta organización precisó en un comunicado que "32 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados en lo que va de 2018, con un escalofriante índice de dos profesionales asesinados cada semana".

"No podemos celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa sin pedir a los gobiernos del mundo que asuman la responsabilidad de garantizar la seguridad de nuestros colegas", subrayó el presidente de la FIP, Philippe Leruth, quien entiende que "la libertad de prensa implica que los periodistas puedan trabajar sin miedo".

En Afganistán, diez informadores fueron asesinados el pasado 30 de abril en lo que parece ser "el día más mortífero para los periodistas en una década en dicho país", subrayó la FPI.

"Es hora de reconocer que los periodistas están expuestos a riesgos específicos debido a su profesión y brindarles la protección necesaria", consideró el secretario general de la FIP, Anthony Bellanger.

Ante estos ataques contra la prensa, la FIP expresó la necesidad de un mecanismo que garantice justicia y aseguró que su propuesta de un Tratado Internacional sobre Seguridad e Independencia, establecería por primera vez normas vinculantes para crear garantías específicas para periodistas y trabajadores de medios.

Redacción Bruselas/ Paula García Mora/ Inés Amarelo (edición: Desirée García)