Tajani: "Los periodistas son los verdaderos guardianes de nuestra democracia"

Bruselas (EuroEFE).- El presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, afirmó este jueves, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que "los periodistas son los verdaderos guardianes de nuestra democracia".

"El Estado de derecho, el cimiento de nuestra Unión, sufre cuando está amenazado, silenciado o peor, herido o asesinado" como en el caso de los asesinatos de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia y el eslovaco Jan Kuciak, dijo Tajani, quien añadió que "no serán olvidados".

As a war correspondent, I experienced the dangers journalists go through on a daily basis in pursuit of the truth. Then and now I stand by your side. #WorldPressFreedomDay



[Pic: Libyan crisis, 1985] pic.twitter.com/LmT2m9yl9R