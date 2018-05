El PE pide la prohibición mundial de la experimentación cosmética con animales

Bruselas (EuroEFE).- El pleno del Parlamento Europeo (PE) reclamó este jueves abogar por la prohibición mundial de la experimentación cosmética en animales, que pese a estar vetada en la Unión Europea sigue practicándose en el 80 % de países del planeta.

Para ello, los eurodiputados reclamaron a los líderes de la UE iniciar una campaña diplomática para prohibir en todo el mundo la experimentación cosmética en animales antes de 2023.

Parliament calls for worldwide ban on testing cosmetics on animals as:



· 80% of countries still allow cosmetics to be tested on animals

· EU ban has not jeopardised the growth of the cosmetics industry



