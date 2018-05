La "Declaración de Arnaga" pone fin a ETA

Cambo-les-Bains (Francia) (EuroEFE).- La llamada "Declaración de Arnaga", conclusión del encuentro internacional sobre el fin de ETA celebrado en Cambo-les-Bains (Francia) este viernes, saluda la desaparición de la organización terrorista y aboga por acometer la "reconciliación" en un País Vasco que, a su juicio, aún precisa de una "solución global justa y duradera".

Las conclusiones de este encuentro apuntan a "asuntos importantes por resolver", como los presos y militantes que se encuentran huidos. El documento también reclama "más esfuerzos para reconocer y asistir a todas las víctimas".

El texto ha sido leído al final del encuentro por la joven de Gernika Irati Agorria -en representación de la futura generación-, el exdirector general del Fondo Monetario Internacional Michel Camdessus, así como por Jonathan Powell, exasesor del primer ministro británico Tony Blair, y el político mexicano Cuauhtemoc Cárdenas, en euskera, francés, inglés y castellano, respectivamente.

"Hoy nos reunimos en el Palacio Arnaga en Cambo-les-Bains para dar la bienvenida a la declaración final de este grupo. Ayer ETA anunció su decisión de dejar de existir. Es un momento histórico para toda Europa, ya que marca el fin del último grupo armado del continente", reza el texto.

La declaración sostiene que "por encima de todo", queda por delante "un proceso de reconciliación", lo que "requiere mucho tiempo", porque "heridas profundas perduran".

"Familias y comunidades permanecen divididas. Debe haber más esfuerzos para reconocer y asistir a todas las víctimas. Esto requerirá que todas las partes sean honestas sobre el pasado y hará falta un espíritu de generosidad para curar las heridas y reconstruir una comunidad compartida", asegura el manifiesto.

Reivindica el "diálogo político", tal y como se destacó en la conferencia de Aiete en 2011, para "construir la paz", motivo por el que afirma que "recurrir solo a medidas de seguridad y prisión es raramente eficaz".

La declaración proclama que "hoy es un buen día para el País Vasco, España, Francia y toda Europa, un día para celebrar". "Esperamos que más temprano que tarde, con el esfuerzo de todos, una solución global, justa y duradera se alcanzará en el País Vasco", indica el texto.

Las "personalidades internacionales" han recordado que en Aiete pidieron a ETA que cesara su actividad violenta y la organización terrorista "respondió al llamamiento" tres días después, tras lo que "ha mantenido su palabra y no ha habido más violencia" y el año pasado llevó a cabo su desarme.

Con la lectura de este texto se ha dado por concluida esta conferencia, denominada "Encuentro internacional para avanzar en la resolución del conflicto en el País Vasco".

ETA dice adiós en una villa francesa

La villa Arnaga de Cambo-les Bains fue escenario hoy del adiós de la banda terrorista vasca, en un encuentro organizado por el Grupo Internacional de Contacto (GIC), el Foro Social Permanente y la asociación vascofrancesa Bake Bidea.

El acto que certificó el fin de la banda terrorista ETA comenzó con un minuto de silencio en memoria de "las víctimas del conflicto", en el que el abogado sudafricano Brian Currin recordó que "el proceso de paz no ha acabado".

A su discurso siguieron, entre otros, el del expresidente del Sinn Féin, Gerry Adams, quien abogó por "escuchar a las víctimas" y por el acercamiento de los reclusos de la banda terrorista, a quien Currin se refirió como "presos políticos".

El abogado sudafricano, líder del GIC, entidad que ha mediado en los contactos entre el Gobierno español y ETA, destacó el importante papel que, en su opinión, desempeñó la sociedad vasca para llegar al momento actual.

"No conozco otro proceso de paz que haya surgido de las raíces", señaló Currin, tras indicar que cuando el Gobierno español "se negó" a participar en él, fue la sociedad civil, que "quería llegar a la paz", la que intervino, "y nosotros tuvimos un papel dinamizador".

Los gobiernos español y vasco, ausentes

Lamentó, además, que a esta reunión no hayan acudido representaciones de los gobiernos de España y Francia ni del País Vasco.

"Los gobiernos han podido asumir su parte, han tomado en cuenta distintas sensibilidades y han ayudado algo, pero no están aquí hoy. Es triste, es un problema, porque hay que integrar las distintas sensibilidades para que la participación sea lo mas amplia posible", manifestó.

"La acción a favor de la independencia del País Vasco va seguir adelante, de forma democrática. La reconciliación es ineludible. En primer lugar está el problema de los presos, hay muchos presos políticos", advirtió.

E insistió en que la desaparición de la banda terrorista ETA "abre la puerta a los Estados, a los políticos y también al Gobierno Vasco" y "da la oportunidad de trabajar juntos y buscar soluciones y para resolver las consecuencias de la violencia".

Kofi Annan: Termina el último conflicto armado de Europa

Además, se dio lectura a una carta remitida por el exsecretario general de la ONU Kofi Annan, que participó en la conferencia de Aiete de 2011 y en la que asegura que hay que celebrar "el fin del último conflicto armado en Europa".

Annan ha remitido un mensaje al encuentro internacional de Cambo-les-Bains en el que ha saludado "el fin del último conflicto armado de Europa".

En el mensaje leído durante la reunión, el diplomático ghanés sostiene que el final del "conflicto" es una noticia que "se tendría que celebrar en toda Europa".

Conflict is rarely solved through force of arms alone - the dissolution of #Eta shows that political dialogue is key to building #peace. While there is much to be done towards reconciliation, this is an historic day which should be celebrated across Europe https://t.co/Hamdf8TpOw pic.twitter.com/ylqM47iRLM